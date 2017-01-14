Турция за год построила 330-километровую стену вдоль границы с Сирией и Ираком Созданы также 191 км ограждений из колючей проволоки.

Фото: twitter.com/metesohtaoglu

Турция в 2016 году построила 330-километровую бетонную стену вдоль границы с Сирией и Ираком. Еще на 191 км отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки.

Об этом пишет государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.

Благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено 57 186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 336 человек) сирийцы.

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к ИГИЛ, по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.

Напомним, Украина пыталась построить стену на границе с Россией, но проект потерпел неудачу.

В мае 2015 года правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена". Согласно этому документу, реализация проекта должна была занять четыре года (2015-2018) и обойтись в 4,1 млрд гривен. В прошлом году Госпогранслужба должна была получить 990 млн гривен, а в этом году - еще 1,2 млрд гривен. Но депутаты согласовали в госбюджете-2015 выделение 400 млн гривен на проект "Стена" (вся сумма была освоена) и лишь 200 млн гривен - в госбюджете-2016.

Работы предусматривают обустройство противотанковых рвов, строительство металлического забора и рокадных дорог, разворачивание систем оптико-электронного наблюдения.