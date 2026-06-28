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У Франції розбився літак для стрибків із парашутом. Загинули всі 11 людей на борту

Аварія сталася незабаром після зльоту. 

У Франції розбився літак для стрибків із парашутом. Загинули всі 11 людей на борту
Місце аварії літака у Франції
Фото: EPA/UPG

На північному сході Франції розбився літак, який використовувався для виконання парашутних стрибків. Усі 11 людей, які перебували на борту, загинули.

Про це пише АР

За словами префекта регіону Ів Сегюї, незабаром після зльоту з аеродрому Нансі-Ессе, розташованого на околиці міста Нансі, у літака виникла технічна несправність, після чого він майже вертикально впав на землю.

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Літак розбився на межі житлової забудови неподалік аеродрому.

Префект додав, що якби аварія сталася лише на кілька десятків метрів далі, аварія могла б призвести до жертв серед людей на землі. За його словами, літак належав місцевому клубу парашутистів і виконував політ для здійснення стрибків із парашутом.

Згідно з даними глобального сервісу відстеження польотів Flightradar24, після зльоту літак різко нахилився вліво і менш ніж за хвилину впав поблизу житлових будинків.

Серед загиблих є п'ятеро інструкторів із парашутного спорту, п’ятеро клієнтів та пілот літака.

Сервіси відстеження польотів ідентифікували повітряне судно як Pilatus PC-6. Це одномоторний літак, який використовується для перевезення вантажів, пасажирів і парашутистів.

На місце трагедії негайно прибули екстрені служби. Поліція оточила місце падіння літака.

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