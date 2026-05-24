Макрон: застосування РФ "Орєшніка" по Україні демонструє подальшу ескалацію війни проти України

Президент Франції Емманюель Макрон засудив російські удари по цивільних цілях в Україні та заявив, що дії Москви лише посилюють рішучість союзників підтримувати Київ.
Про це він написав у соцмережі X.
"Франція засуджує цю атаку та використання балістичної ракети "Орєшник", що, перш за все, демонструє подальшу ескалацію та глухий кут агресивної війни Росії", – написав Макрон.
Президент Франції наголосив, що Париж і надалі підтримуватиме Україну та працюватиме над посиленням безпеки в Європі.
"Наша рішучість продовжувати підтримувати Україну, робити все можливе для справедливого та міцного миру та зміцнювати безпеку Європи лише посилюється", – додав він.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що провів розмови з президентом Франції та прем’єр-міністром Норвегії, а протягом дня планує подальші переговори з міжнародними партнерами.