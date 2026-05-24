Макрон: застосування РФ "Орєшніка" по Україні демонструє подальшу ескалацію війни проти України

Президент Франції Емманюель Макрон засудив російські удари по цивільних цілях в Україні та заявив, що дії Москви лише посилюють рішучість союзників підтримувати Київ.

Про це він написав у соцмережі X.

"Франція засуджує цю атаку та використання балістичної ракети "Орєшник", що, перш за все, демонструє подальшу ескалацію та глухий кут агресивної війни Росії", – написав Макрон.

Президент Франції наголосив, що Париж і надалі підтримуватиме Україну та працюватиме над посиленням безпеки в Європі.

"Наша рішучість продовжувати підтримувати Україну, робити все можливе для справедливого та міцного миру та зміцнювати безпеку Європи лише посилюється", – додав він.