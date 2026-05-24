Через обстріл РФ пошкоджено житловий комплекс, де проживає посол Албанії: у МЗС країни відреагували

Міністерство закордонних справ Албанії викликало посла РФ для пояснень після масштабної ракетно-дронової атаки по Києву, внаслідок якої було пошкоджено житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні.

Про це заявив глава МЗС Албанії Феріт Ходжа.

"Албанія рішуче засуджує черговий жорстокий і безрозбірливий масштабний обстріл ракетами та дронами, здійснений минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні, повністю ігноруючи людське життя та основну людську порядність. Цього разу було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, поставивши його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно!", – ідеться у заяві.

Він наголосив, що атаки на цивільну інфраструктуру та загроза дипломатичному персоналу є серйозною ескалацією конфлікту.

"Ця війна за вибором триває надто довго. Понад чотири роки з моменту її незаконного повномасштабного вторгнення Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу", – зазначив глава МЗС Албанії.

За його словами, Росія не досягає своїх цілей у війні, а лише "завдає руйнувань і страждань". Глава МЗС закликав Москву припинити атаки та повернутися до переговорів.

"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", – ідеться у заяві.