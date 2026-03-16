Санду: атака РФ на Новодністровську ГЕС призвела до витоку нафти у Дністер

У Молдові оголосили екологічну тривогу через російську атаку на Новодністровську ГЕС.

Про це у соцмережі Х написала президентка Молдови Майя Санду.

«Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до витоку нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і вживаємо заходів для захисту наших громадян. Росія несе повну відповідальність», – йдеться у її повідомленні.

Russia’s attack on Ukraine’s Novodnistrovsk hydropower plant has spilled oil into the Nistru River, threatening Moldova’s water supply.



We declared environmental alert and are acting to protect our people. Russia bears full responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 15, 2026