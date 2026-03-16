Санду: атака РФ на Новодністровську ГЕС призвела до витоку нафти у Дністер

У країні оголосили екологічну тривогу. 

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

У Молдові оголосили екологічну тривогу через російську атаку на Новодністровську ГЕС. 

Про це у соцмережі Х написала президентка Молдови Майя Санду. 

«Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до витоку нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і вживаємо заходів для захисту наших громадян. Росія несе повну відповідальність», – йдеться у її повідомленні. 

  • Уночі 7 березня Росія здійснила масовану атаку на Чернівецьку область. Ворог атакував регіон 11 БпЛА та 4 крилатими ракетамии типу "Калібр".
  • У ОВА повідомляли, що основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі.
