Санду: атака РФ на Новодністровську ГЕС призвела до витоку нафти у Дністер

У Молдові оголосили екологічну тривогу через російську атаку на Новодністровську ГЕС.
Про це у соцмережі Х написала президентка Молдови Майя Санду.
«Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до витоку нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і вживаємо заходів для захисту наших громадян. Росія несе повну відповідальність», – йдеться у її повідомленні.
Russia’s attack on Ukraine’s Novodnistrovsk hydropower plant has spilled oil into the Nistru River, threatening Moldova’s water supply.— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 15, 2026
We declared environmental alert and are acting to protect our people. Russia bears full responsibility.
- Уночі 7 березня Росія здійснила масовану атаку на Чернівецьку область. Ворог атакував регіон 11 БпЛА та 4 крилатими ракетамии типу "Калібр".
- У ОВА повідомляли, що основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі.