​Вісім друзів Трампа. Розповідаємо про республіканських претендентів на пост віцепрезидента США

За інформацією співрозмовників видання, конкуренція між претендентами загострилася останніми тижнями, оскільки потенційні кандидати та їхні союзники намагаються протистояти один одному, щоб продемонструвати, що вони є сильними збирачами коштів, ефективними амбасадорами його кампанії та його вірними захисниками.

За інформацією WP, потенційними кандидатами є сенатор від Флориди Марко Рубіо, сенатор від Огайо, письменник та венчурний інвестор Джеймс Девід Венс, сенатор від Арканзасу Том Коттон, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, губернатор штату Північна Дакота Даг Бургум, члени Палати представників Еліз Стефанік та Байрон Дональдс, колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку Бен Карсон.

Видання The Washington Post повідомило , що штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа зробив запит на документи щонайменше у восьми претендентів на посаду віцепрезидента.

Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Сенатор США Марко Рубіо

53-річний Марко Рубіо — американець кубинського походження, один з найвпливовіших республіканців у Сенаті, де політик працює уже 14 років. До обрання в Конгрес впродовж восьми років був членом Палати представників Флориди, два з них спікером Палати.

У 2016 році Рубіо намагався стати кандидатом у президенти від Республіканської партії у 2016 році, однак програв праймеріз і підтримав Дональда Трампа. В часи його президентства мав значний вплив на політику Білого дому щодо країн Латинської Америки.

Сенатор відомий як послідовний прихильник жорсткої політики щодо Росії. Рубіо також є автором закону, що не дозволяє президенту вивести США з НАТО без схвалення Конгресу. При цьому, у квітні 2024 сенатор Рубіо, заступник голови сенатського комітету з розвідки, голосував проти пакету допомоги Україні в розмірі 60 млрд.

Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Дональд Трамп виступає на мітингу на підтримку Марко Рубіо на проміжних виборах 2022 р.

В одному з недавніх інтерв’ю він заявив, що в російсько-українській війні “жодна зі сторін не досягне перемоги, як це визначено в найбільш ідеалістичних термінах”. За його словами, Росія не зможе захопити всю Україну чи хоча б половину, що було метою Путіна, разом з тим, Україна не має змоги мобілізувати стільки ж людей, як Росія. “Тож постає питання, якщо насправді буде врегулювання шляхом переговорів, хто матиме тут важелі впливу? Чи це буде Путін, чи це буде Україна, і я хочу, щоб Україна мала якомога більше важелів впливу, коли прийде час для цих розмов”, — заявив Рубіо.

39-річний сенатор Дж. Д. Венс також голосував проти пакету допомоги Україні в 2024-му. Понад те, за оцінками The Hill, він став “найефективнішим речником республіканців на Капітолійському пагорбі, що виступають проти фінансування війни в Україні”.

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS Дж. Д. Венс виступає під час прес-конференції сенаторів-республіканців на підтримку ухвалення пакету допомоги Ізраїлю окремо його від допомоги Україні, 14 листопада 2023 року

“Я голосував проти цього пакету в Сенаті і залишаюся противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну”, — написав він у своїй авторській колонці у The New York Times.

На його думку, Україна не має достатньо людського ресурсу, щоб перемогти Росію, а США не мають змоги забезпечити Україну достатньою для перемоги кількістю зброї, тому Україна має поступитися частиною територій заради миру. “Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги українців у цій війні. Чим швидше американці зіткнуться з цією правдою, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі”, — написав він.

Венс був активним учасником руху “Never Trump” під час виборів 2016 року, заявляв, що “політичні пропозиції Трампа коливаються від аморальних до абсурдних, але згодом перейшов у табір 45-го президента США.

47-річний сенатор Томас Коттон — колишній офіцер армії США, має бойовий досвід під час операцій у Іраку та Афганістані. З 2013 по 2015 рік представляв Арканзас у Палаті представників США, у 2015 став сенатором від того ж штату, членом комітету з питань збройних сил. Сенатор Коттон належить до табору “яструбів”, які вважають, що США мають бути проактивними у зовнішній політиці та агресивними щодо Росії, Ірану та Китаю.

Фото: EPA-EFE/Patrick Semansky / POOL Сенатор Том Коттон

Був близький до адміністрації Трампа, 45-й президент США навіть планував номінувати його на посаду судді Верховного суду США, однак у підсумку зупинитився на іншій кандидатурі.

Напередодні повномасштабного вторгнення закликав адміністрацію Байдена збільшити поставки летальної зброї Україні. При цьому Коттон кілька разів голосував проти пакету допомоги Україні, пропонуючи зосередитися виключно на військові допомозі. “Республіканці повинні “продовжувати обрізати цей рахунок” і зосередитися на військовій допомозі нашим друзям за кордоном”, — писав він у листі до The Wall Street Journal в лютому 2024 року.

У підсумку сенатор Коттон таки проголосував за допомогу Україні у квітні цього року.

58-річний сенатор Тім Скотт, єдиний чорношкірий сенатор-республіканець, планував позмагатися за пост президента США у 2024-му, однак у листопаді минулого року оголосив, що припиняє свою кампанію і не збирається при цьому підтримувати жодного з кандидатів чи претендувати на пост віцепрезидента. У 2024-му увійшов до команди підтримки Трампа.

Фото: EPA-EFE/HUNTER CONE Сенатор США від Південної Кароліни Тім Скотт виступає під час кампанії Дональда Трампа в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна, США, 14 лютого 2024 р.

До обрання в Сенат упродовж двох років (2011-2013) був членом Палати представників США. Скотт відмовився приєднатися Чорного кокусу, що об’єднує афроамериканських конгресменів: “Моя кампанія ніколи не стосувалася раси”. Скотт — красичний консерватор, виступає проти абортів, одностатевих шлюбів. У зовнішній політиці виступає за підтримку Ізраїлю та обмеження торгівлі з Китаєм.

Сенатор неодноразова виступав за зменшення допомоги Україні, пропонуючи зосередитися на допомозі Ізраїлю, однак у підсумку проголосував за пакет допомоги Україні у квітні 2024-го.

67-річний губернатор Північної Дакоти Даг Бургум, мільярдер (один з найбагатших очільників штатів) і колишній власник IT-компанії (продав її компанії Microsoft в 2001 році за 1,1 млрд доларів, згодом очолював Microsoft Business Solutions), також планував балотуватися у 2024-му році на виборах президента, проте прогнозовано вибув з кампанії через недостатню впізнаваність, оголосивши, що не прийме номінації на посаду віцепрезидента чи міністра.

Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Губернатор Північної Дакоти Даг Бургум

Дональд Трамп публічно заявив, що прагне бачити Бургума важливим членом своєї адміністрації і назвав його “неймовірним”, зазначивши: “Він заробив свої гроші на технологіях, але він, ймовірно, знає про енергетику більше, ніж будь-хто, кого я знаю”.

За інформацією Axios, команда Трампа вважає, що Бургум був би безпечним вибором, який міг би залучити поміркованих виборців.

Фото: EPA-EFE/JOHN MABANGLO Дональд Трамп та Даг Бургум на передвиборчій вечірці у Лас-Вегасі, штат Невада, США, 8 лютого 2024 р.

У червні минулого року Даг Бургум заявив, що США “фактично перебувають у стані війни з Росією”. Він також назвав допомогу Україні “вигідною угодою”. “Ми можемо допомогти Україні перемогти Росію”, — зазначав губернатор, додавши, що США мають відстежувати кожний наданий долар допомоги.

39-річна членкиня Палати представників Еліз Стефанік свого часу стала наймолодшою жінкою, яку обрали в Конгрес США. Загалом перемагала на виборах до Палати представників п’ять разів. З 2021-го року — очолює республіканський кокус палати, посідаючи третю за важливістю партійну посаду в Палаті представників. До обрання у Конгрес Стефанік працювала в адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW Когресвумен Еліз Стефанік

Американські медіа відзначають, що за час п’яти своїх каденцій у Конгресі Стефанік еволюціонувала з поміркованої консерваторки до палкої трампістки. При цьому конгресвумен — одна з небагатьох лідерів партії, що підтримує одностатеві подружжя.

Після масових “пропалестинських” акцій в американських університетах Стефанік ініціювала слухання щодо спалаху антисемітизму в чільних американських вишах.

Стефанік неодноразова звинувачували у тому, що вона підтримує і пропагує консервативні теорії змов, зокрема, теорію про заміщення білого населення США мігрантами.

У 2022-му Стефанік закликала підтримувати Україну. “Я приєднуюся до американського народу в молитвах за безпеку невинних українців, які терплять невиправдане та невиправдане вторгнення безглуздого, кровожерливого, авторитарного диктатора, — писала вона після вторгнення Росії. — Володимир Путін — військовий злочинець і божевільний бандит. Ми повинні протистояти нападу на демократії”. Однак у 2024-му Стефанік проголосувала проти надання допомоги Україні — на відміну від спікера-республіканця та лідера власної більшості у Палаті представників.

“Ще до неспровокованого та незаконного вторгнення Росії в Україну я рішуче виступала за стримування силою та підтримував право України захищати себе за допомогою летальної допомоги, включаючи зброю, боєприпаси та навчання, — заявила конгресвумен, пояснюючи свою позицію. — Однак я не можу підтримувати мільярди доларів платників податків США нелетальною допомогою, поки Джо Байден продовжує не впоратися з кризою на нашому південному кордоні”.

45-річний конгресмен Байрон Дональдс — помітний учасник Кокусу свободи — крайньоправого крила Республіканської партії та групи “Сила свободи”, представники якої декларують боротьбу проти соціалізму у США. Потрапивши в Конгрес у 2021-му, Байрон проголосував проти визнання результатів президентських виборів 2020-го року. Згодом Дональдс неодноразово стверджував, що Джозеф Байден не є легітимним президентом США. Через таку позицію конгресмену відмовили у членстві в Чорному кокусі Конгресу.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Представник від Флориди Байрон Дональдс

Попри мінімальний досвід роботи в Конгресі колеги двічі висували Дональдса на посаду спікера Палати представників, однак кожного разу він набирав мінімальну кількість голосів.

Дональдс є частиною республіканського крила, яке виступає категорично проти надання допомоги Україні, мотивуючи це необхідністю зосереджуватися на внутрішніх проблемах, зокрема, зменшенні бюджетного дефіциту та вирішенні міграційної кризи. При цьому конгресмен голосував за надання пакету допомоги Ізраїлю.

Дональдс також пропонував, аби Україна розплатилася за надану США підтримку правами на родовища корисних копалин.

72-річний Бен Карсон — міністр житлового будівництва та міського розвитку США в адміністрації Байдена. Перед походом у велику політику він був зіркою медицини у США: у 1984 році він став керівником відділення дитячої нейрохірургії в Сполучених Штатах, у 1987 році першим провів операцію з розділенні зрощених близнюків, з’єднаних на потилиці. На момент завершення медичної кар’єри у 2013-му був професором нейрохірургії, онкології, пластичної хірургії та педіатрії в Медичній школі Джонса Гопкінса.

Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER Бен Карсон виступає на виставці інноваційного житла 2019 у Вашингтоні, 3 червня 2019 р.

У 2013 Карсон набув великої популярності серед консерваторів за критику медичних ініціатив Барака Обмами під час виступу на президентському молитовному сніданку.

Карсон змагався за номінацію кандидата у президенти США на виборах 2016 року, однак програв праймеріз та підтримав Дональда Трампа. У ході кампанії спричинив скандал, заявивши, що мусульманин не мав би керувати США.

Після перемоги на виборах той висунув Карсона на посаду міністра. За час роботи в уряді кілька разів ставав фігурантом скандалів, зокрема про використання посади в інтересах сина-бізнесмена та надмірні витрати при купівлі меблів для свого офісу.

Фото: EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL Дональд Трамп виступає щодо пандемії COVID-19 у Білому домі, 21 березня 2020 р. Ліворуч — Бен Карсон, праворуч — адмірал Бретт Гіруар, помічник міністра охорони здоров’я

Після агресії Росії проти України у 2014-му Карсон висловлювався за надання летальної зброї Україні для відбиття російської агресії.

“Пам’ятайте, Україна була державою з ядерною зброєю, — заявив він. — Вони позбулися своєї ядерної зброї, розуміючи, що ми їх підтримаємо. Найменше, що ми можемо зробити, це виконати цю обіцянку. Ми повинні надіслати їм те, що їм потрібно, щоб зберегти свій суверенітет”.

Карсон також виступав за членство України та Грузії у НАТО та виключення РФ з Радбезу ООН.

У 2024-му Карсон заявив, що Байден не повинен балотуватися у президенти США через вікове зниження когнітивних здібностей: “Що мене дуже хвилює в цій ситуації, так це люди, які підтримують Джо Байдена. Вони знають, що він розумово недієздатний. Вони також знають, що в Україні точиться війна. У нас великі проблеми на Близькому Сході. У нас Китай потенційно придивляється до Тайваню. У нас є цілий ряд проблем у власній країні. У такій ситуації вам потрібен розумний лідер, який надихає”.