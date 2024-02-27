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The Washington Post: Байден скликає Конгрес, щоб обговорити питання допомоги Україні

Байден зустрінеться з Майком Джонсоном, Хакімом Джефрісом та Чаком Шумером.

The Washington Post: Байден скликає Конгрес, щоб обговорити питання допомоги Україні
Джо Байден і Абдалла II під час конференції
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден сьогодні, 27 лютого, скликає лідерів Конгресу, щоб обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду, пише The Washington Post.

Джо Байден запросив для обговорення спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів в Палаті Хакіма Джефріса, лідера демократів в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконела.

Вони мають обговорити терміновість ухвалення пакету допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Також обговорять законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня.

Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні

13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.

Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників не ухвалить документ. Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.

На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт можуть схвалити не раніше середини березня.

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