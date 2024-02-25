Посол до Чехії вже визначений, – президент

Україна вже має кандидата для призначення послом у Чехію. Щодо амбасадора до Великої Британії точної визначеності немає.

Відсутність послів не впливає на відносини України і цих країн. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

"Будуть призначені тоді, коли потужні люди будуть на ці посади. Це точно не зменшує і не погіршує відносин моїх з прем'єр-міністром Ріші Судаком, і так само в мене потужні стосунки з Чехією. З Чехією процес технічний: ми знаємо, хто буде послом", – сказав він.