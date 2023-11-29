Кулеба щодо пропозицій відмовитись від території в обмін на вступ до НАТО: "Нехай пропонують відмовитись від свого"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував пропозиції відмовитися від частини територій України в обмін на вступ до НАТО.

Він сказав, що людям, які це пропонують, слід подумати, чи вони відмовляться від своїх людей і своїх земель. Про це міністр сказав на полях засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі,

"Ці люди мають запропонувати це своїм урядам. Здати свою територію, здати своїх людей. І якщо вони так зроблять, тоді я готовий вислухати їхні аргументи", – сказав він, додавши, що роздавати іншим поради завжди простіше.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його думку, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що до завершення війни вступ України до Альянсу неможливий – з цим погоджуються всі країни-члени. Крім того, Київ має провести реформи, які визначить НАТО.