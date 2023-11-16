Зустріч Байдена та Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес

Зустріч Байдена та Сі на Балі минулого року завершилася домовленістю, що країни намагатимуться рухатися в руслі «керованої конкуренції» . Тепер, вірогідно, постало питання щодо того, а як це реалізувати на практиці. Після війни Росії проти України в Європі, конфлікту на Близькому Сході, гіпотетично наступною точкою напруги може стати Азія. Подальша ескалація та невизначеність потенційно приведе Вашингтон і Пекін до прямої збройної конфронтації. Цього не можна допустити між ядерними державами. От Байден та Сі і зустрілись у Сан-Франциско . Але чи вдалося їх досягти бажаного результату?

У відносинах США та Китаю склалася нестабільно-небезпечна ситуація: шість років китайський генсек не відвідував Америку, Вашингтон визначив Пекін своїм стратегічним суперником, між країнами розгорнулася торговельна і технологічна конфронтація, а після візиту екс спікера Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань обірвалися контакти між військовими відомствами двох країн.

З часів президента Трампа американсько-китайські взаємини йшли виключно по нисхідній. Епоха кооперації зі взаємовигідним економічним піднесенням (Chimerica) майже завершилася . Країни намагаються тепер стримувати одне одного, причому не лише за допомогою економічних, а й безпекових засобів. При цьому ніхто не хоче поступатися. Вашингтон, попри внутрішні проблеми, прагне зберегти позицію головного гравця у світі, зокрема і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). Пекін бажає повернути історичний статус головної країни Азії.

Фото: ЕРА/UPG

Головні ставки Сі

Весною 1985 року 31-річний Сі Цзіньпін, тоді секретар КПК повіту Чжендін провінції Хебей, вперше приїхав до США: молодий і перспективний чиновник очолив невелику делегацію з п’яти чоловік, що мала навчитися передовим аграрним методам вирощування сої та кукурудзи. Тоді ж Сі зробив фото в Сан-Франциско на фоні відомого мосту «Золота Брама». 38 років потому він повернувся до сонячної Каліфорнії в статусі лідера країни, що вже не «навчається» в Америки, а воліє вести діалог з нею на рівних.

Це перша мета Пекіна в фундаментальних відносинах зі США – відстояти суверенітет, власні національні інтереси. Сі хоче, щоби Китай сприймали як регіонального лідера, а не просто дотичну до західних ринків «фабрику світу». На початку перемовин з президентом Байденом Сі сказав: «Китайсько-американські відносини є найбільш важливими в світі, вони мають бути так сконструйовані, аби дати людству розвиток». Готовність Китаю підтримувати взаємозалежно-конкурентні відносини з Вашингтоном включає вимогу невтручання у внутрішні справи Китаю, питання санкційного технологічного тиску, обговорення возз’єднання з Тайванем, а також безпекове протистояння Пекіна з альянсом Америки та її союзниками в Східній Азії. Враховуючи той факт, що між великими державами вже почалася боротьба за умовні сфери впливу, генсек Сі пропонує президенту Байдену кооперацію не в стилі нової холодної війни. Він хоче, щоби на фоні конкуренції держави могли знайти взаємовигідні інтереси – умовні точки дотику.

Фото: EPA/UPG

По-друге, хоча в гравців різні бачення планетарного розвитку в еру нестабільності та конфліктів, Пекіну та Вашингтону необхідно максимально зберегти взаємовигідну економіку та логістику на тлі глобального спаду. Зараз це важливо для Китаю через економічні виклики та продовольчу/енергетичну безпеки.

В 2022 році торгівля між Америкою та Китаєм сяйнула $760 млрд: КНР – третій найбільший торговельний партнер Америки, яка стала основним економічним компаньйоном Пекіна. Більше китайцям приносить тільки товарообіг із країнами ASEAN ($975 млрд) та ЄС ($847 млрд). Білому дому все ще потрібні рідкоземельні метали (особливо галій і германій) з КНР для створення своїх високотехнологічних продуктів і індустрії альтернативної енергетики (план Харріс-Байдена по зменшенню забруднення екології). Пекіну ж потрібні ринок і технології (експорт яких ще не обмежили). Тут треба підкреслити: у Вашингтона не вийде спинити технологічний розвиток КНР, а от сповільнити він його може. І це не в інтересах Китаю. Американський бізнес вже не виділяє Китай як найкраще місце для розміщення капіталу, переключаючись на інші азійські країни, але все одно інвестиції зі США перевищують $120 млрд (спільні інвестиції Сі оцінив в $260 млрд).

Після саміту з Байденом генсек налагоджував прагматичні зв’язки з флагманами американського бізнесу. Сі спілкувався із босами найбільших корпорацій США – Маском (SpaceX), Наделлою (Microsoft), Куком (Apple) та іншими. Китайський лідер закликав їх за допомогою спільною прибуткової співпраці подолати розбіжності. Сі сказав, що постійно думає як допомогти двостороннім відносинам пройти через бурю та випробування; президент наголосив, що Пекін хоче бути партнером і другом Вашингтона, а не конкурентом. Американських підприємців звісно цікавить розміщення виробництв і ласий китайський ринок – китайський середній клас росте, а кількість бідних зменшується. До прикладу, Boeing вже не перший рік намагається пролобіювати вихід на споживачів КНР із моделлю 737 Max.

Фото: EPA/UPG

Всі економічні питання між країнами були узгоджені заздалегідь, на зустрічі міністра фінансів Америки Єллен і китайського віце-прем’єра Хе Ліфена. Можливо, Пекін поновить купівлю американських боргових зобов’язань, адже останніми роками він тільки їх розпродавав – Японія вже випередила Китай як найбільший тримач цінних паперів США.

По-третє, Пекін набирає геополітичну вагу, яка важлива для комунікації з Білим домом. Китай все більше впливає на Росію. Проблемні відносини Вашингтона з Іраном, Північною Кореєю, та особливо, з країнами Глобального Півдня, що акцептують лідерство КНР, дають Пекіну простір для виконання ролі медіатора, виборовши поступки від Америки.

Пріоритети Байдена

Американський президент ще до зустрічі чітко озвучив основні реперні точки на зустрічі з китайським лідером: врегулювання відносин, боротьба з наркотиками, спільна співпраця з глобальними викликами.

Фото: Joe Biden у X Байден на пресконференції

Основними наслідками чотиригодинної зустрічі Байдена та Сі стали наступні:

Країни переходять в режим «керованої конкуренції». Їх торговельно-економічна взаємозалежніть зберігається, але Chimerica закінчується. В деяких регіонах і країнах Америка послаблюватиметься, а Китай посилюватиметься, створюватиме свою периферію, наприклад, в Азії та Африці. Це передбачатиме протистояння, зокрема в Азії, але не «нову холодну війну» на кшталт відносин США-СРСР. Головним завданням буде максимальне запобігання прямого зіткненню двох гігантів. При цьому щодо Тайваню Вашингтон підтримує політику одного Китаю, не підбадьорює «незалежність» острова.

Щодо острова Пекін займає очікувальну позицію, залишає плани по мирному возз’єднанню, збільшує економічну співпрацю з Тайбеєм, дивиться на президентські вибори на Тайвані в 2024 році, коли потенційно до влади може прийти опозиція на чолі з «Гоміньданом», який виступає за зближення з материком. ДПП може позбутися влади. Зараз вірогідність зміни статусу-кво мала, однак структурно саміт Байдена-Сі не зміг змінити диспозицію гравців: Китай нарощуватиме свою військову потугу, а США направлятимуть більше ресурсів у посилення ЗС азійських союзників і самого Тайванського острова. Сьогодні Пекін і Вашингтон бачать майбутні ‘мир і стабільність’ у Тайванській протоці по-різному.

Фото: EPA/UPG

Також поновляються президентські телефоні контакти, а також спілкування на рівні військових відомств: міністерств оборони, американо-китайський діалогу координації оборонної політики та зустрічі згідно військово-морської консультативної угоди. Усе, щоби попереджати, хоча б у цей транзитний момент, збройну конфронтацію.

Водночас створюється спільна робоча група, що боротиметься проти синтетичних наркотиків, зокрема фентанілу, розповсюдження якого в Америці останніми роками призвело до опіоїдної епідемії. В 2022 році більше 100 тисяч американців померли від наркотиків, а щорічний збиток від них перевищує $1.5 трлн. Пекін вплине на китайські хімічні компанії, що виробляють прекурсори опіоїду. Це важливий момент для внутрішньополітичного треку Байдена.

Разом з тим підтримуватимуться контакти щодо ризиків розвитку штучного інтелекту (AI), що йде вочевидь із темою мікроелектроніки, де США воліють стримати китайський розвиток. Обидві країни хочуть випередити одна одну в розробці AI, але ризики від розповсюдження штучного інтелекту мають бути прораховані;

Відбудеться збільшення людських обмінів – зросте кількість рейсів між країнами, співпраця в академічній галузі, набір іноземних студентів (50 тис. американців поїдуть вчитися до Китаю), тощо;

Спільні зусилля будуть покладені в протидію зміні клімату – зменшенню викидів СО2. Також країни співпрацюватимуть у царині глобальної охорони здоров’я;

Сі Цзіньпін сказав: «В Америки та Китаю два вибори розвитку відносин: посилена співпраця, або ‘гра з нульовою сумою’, що призведе до розколу світу. Китай не буде «захоплювати» місце США, Вашингтону не потрібно стримувати Пекін, він не піде стежкою колоніалізму чи гегемонії».

Фото: EPA/UPG

Китайський генсек наголосив, що держави можуть разом успішно співіснувати та співпрацювати завдяки п’ятьом факторам. Перше, більше дізнаватися один про одного, Пекін хоче створити ‘стабільні та здорові китайсько-американські відносини’. Друге, спільно контролювати розбіжності та різне розуміння процесів. Третє, розвивати взаємовигідну кооперацію. Четверте, разом брати на себе відповідальність як великі держави. П’яте, сприяти гуманітарним обмінам. Також Сі закликав ‘припинити озброювати Тайвань’ та ще раз акцентував увагу на мирному возз’єднанні Китаю з островом.

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Після саміту лідери США та Китаю здійснили спільну прогуляну, що мала б символізувати гармонію зустрічі, однак атмосфера залишилась напруженою. Гостра конкуренція між Пекіном і Вашингтоном залишається та прогресуватиме далі. Це збільшить ставки гравців в різних сферах, впливаючи на весь світ, особливо на Східну Азію, яка стає шахівницею протистояння двох найсильніших країн.