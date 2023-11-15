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Молдова приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Росії

Країна підтримала чотири з шістьох пакетів санкцій.

Молдова приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Росії
Фото: DEPOSITPHOTOS.COM

Молдова приєдналася до чотирьох із шести пакетів санкцій, введених ЄС проти Росії. Про це міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску повідомив на прес-конференції, – пише Newsmaker. 

Глава МЗС Молдови зазначив, що за останні півтора роки країна приєдналася до пакетів санкцій, спрямованих проти кількох держав, зокрема і Росії.

«Є ще деякі пакети санкцій, які ми аналізуємо із погляду економічного впливу на Молдову. Очевидно, що наша мета – зберегти стабільність та безпеку нашої країни. Абсолютно всі рішення щодо приєднання Молдови до нових санкцій проходять аналіз. Є шість пакетів санкцій, які торкаються громадян чи юридичних осіб із Російської Федерації. На цьому етапі Молдова приєдналася до чотирьох із них», – сказав Попеску.

Нагадаємо, Молдова припинила платити членські внески до СНД у межах виходу країни з організації. Раніше через російську агресію в Україні влада Молдови оголосила про поступовий вихід з СНД і вже денонсувала десятки угод. 

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