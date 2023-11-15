Молдова приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Росії

Молдова приєдналася до чотирьох із шести пакетів санкцій, введених ЄС проти Росії. Про це міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску повідомив на прес-конференції, – пише Newsmaker.

Глава МЗС Молдови зазначив, що за останні півтора роки країна приєдналася до пакетів санкцій, спрямованих проти кількох держав, зокрема і Росії.

«Є ще деякі пакети санкцій, які ми аналізуємо із погляду економічного впливу на Молдову. Очевидно, що наша мета – зберегти стабільність та безпеку нашої країни. Абсолютно всі рішення щодо приєднання Молдови до нових санкцій проходять аналіз. Є шість пакетів санкцій, які торкаються громадян чи юридичних осіб із Російської Федерації. На цьому етапі Молдова приєдналася до чотирьох із них», – сказав Попеску.

Нагадаємо, Молдова припинила платити членські внески до СНД у межах виходу країни з організації. Раніше через російську агресію в Україні влада Молдови оголосила про поступовий вихід з СНД і вже денонсувала десятки угод.