Жахіття у Газі - більше ніж гуманітарна криза, це криза людства, - Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував ситуацію у Газі і назвав її "кризою людства".

Про це повідомляє Укрінформ.

"Жахіття у Газі - більше ніж гуманітарна криза, це криза людства", - заявив Гутерреш.

Він зазначив, що внаслідок наземних операцій та бомбардувань сектору Гази зазнають ударів лікарні, табори біженців, мечеті, церкви та об'єкти ООН, зокрема і притулки. При цьому ХАМАС використовує у якості живого щита мирних жителів і запускає ракети в бік Ізраїлю.

Також Гутерреш заявив, що Газа перетворюється на “кладовище дітей”.

Генсек ООН нагадав, що у регіоні за чотири тижні було вбито більше журналістів, ніж під час будь-якого конфлікту щонайменше за три десятиліття. Крім того, за цей час загинуло більше співробітників ООН, ніж за будь-який аналогічний період в її історії.

Гутерреш вважає також, що допомога, яка надходить у Газу через контрольно-пропускний пункт "Рафах" на межі з Єгиптом, - це “струмочок, що не покриває океану потреб”, і якщо Газі не надати допомогу, брудні стічні води незабаром потечуть по вулицях, що призведе до подальшого поширення хвороб.

Гутерреш закликав до гуманітарного припинення вогню, беззастережного звільнення заручників, захисту цивільного населення, лікарень, обʼєктів ООН, притулків та шкіл, припинення використання цивільних осіб як живого щита, забезпечення доставки в Газу продовольства, води, медикаментів і пального.

Він висловив занепокоєння з приводу поширення конфлікту на весь регіон, а також зростанням антисемітизму та антимусульманського фанатизму.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила про взяття під контроль бази терористів ХАМАСу у Секторі Гази. Комплекс містить спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків і підземні тунелі. За добу ЦАХАЛ вразив з повітря 450 цілей і ліквідував командирів терористів.

Раніше стало відомо, що солдати 36-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю вдарили вглиб Сектора Гази й розташувалися вздовж узбережжя. Завданням підрозділу було оточити сили ХАМАСу у місті Газа.