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Поліція Брюсселя підстрелила підозрюваного у вбивстві двох шведських футбольних фанатів

Поки не повідомили, чи живий він. 

Поліція Брюсселя підстрелила підозрюваного у вбивстві двох шведських футбольних фанатів
Фото: скріншот

Поліція Брюсселя підстрелила підозрюваного у вбивстві двох шведських футбольних фанатів. Про це з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Аннеліс Верлінден пише Politico.

Верлінден сказала, що очікує на додаткову інформацію від поліції. Вона не підтвердила, живий підозрюваний чи мертвий, але є дані, що він міг померти дорогою до лікарні.

Слідство вважає, що причетним до вбивства двох громадян Швеції, які приїхали до Брюсселя вболівати за футбольну команду своєї країни, є нелегал із Туніса. Чоловік після стрілянини втік і станом на 5 ранку переховувався. Крім двох загиблих, куля влучила у водія таксі. Він госпіталізований.

Підозрюваним є 45-річний тунісець, який називав себе Абдесалем Аль-Гуілані, пише The Guardian.

Бельгія вважає напад терактом. Країна вирішила посилити заходи безпеки, особливо у пов'язаних зі шведською громадою місцях. Швеція зазнавала критики з боку радикальних ісламістів через спалення в країні Корану.

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