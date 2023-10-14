Поліція оточила площу у Варшаві через загрозу вибуху

Поліція оточила площу Пілсудського в центрі Варшави через повідомлення про бомбу, пише Reuters з посиланням на свідка.

Видання зазначає, що інцидент стався за день до важливих виборів у країні.

Польські ЗМІ повідомили, що чоловік заліз на пам'ятник на площі та погрожував підірвати себе.

На фотографіях, опублікованих у соціальній мережі X, зображено чоловіка, який стоїть на вершині смоленської пам'ятки, встановленої на згадку про жертв авіакатастрофи 2010 року, у якій загинули 96 людей, зокрема президент Лех Качинський та його дружина Марія.

“Немає входу, там бомба”, − сказав поліцейський на місці події. Він підтвердив, що чоловік заліз на пам'ятник.

Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) October 14, 2023

Нагадаємо, завтра у Польщі відбудуться чергові парламентські вибори. За їхніми результатами буде обирано 460 членів Сейму і 100 сенаторів. Опитування Politico показало, що лідером перегонів є партія прем'єр-міністра Матеуша Моравецького “Право і справедливість” (PiS), який може об'єднатися у коаліції з “Конфедерацією свободи й справедливості” − антиєвропейською ультраправою лібертаріанською партією, яка виступає проти допомоги Україні.