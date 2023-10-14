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Поліція оточила площу у Варшаві через загрозу вибуху

Чоловік погрожує себе підірвати.

Поліція оточила площу Пілсудського в центрі Варшави через повідомлення про бомбу, пише Reuters з посиланням на свідка. 

Видання зазначає, що інцидент стався за день до важливих виборів у країні.

Польські ЗМІ повідомили, що чоловік заліз на пам'ятник на площі та погрожував підірвати себе.

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На фотографіях, опублікованих у соціальній мережі X, зображено чоловіка, який стоїть на вершині смоленської пам'ятки, встановленої на згадку про жертв авіакатастрофи 2010 року, у якій загинули 96 людей, зокрема президент Лех Качинський та його дружина Марія.

“Немає входу, там бомба”, − сказав поліцейський на місці події. Він підтвердив, що чоловік заліз на пам'ятник.

Нагадаємо, завтра у Польщі відбудуться чергові парламентські вибори. За їхніми результатами буде обирано 460 членів Сейму і 100 сенаторів. Опитування Politico показало, що лідером перегонів є партія прем'єр-міністра Матеуша Моравецького “Право і справедливість” (PiS), який може об'єднатися у коаліції з  “Конфедерацією свободи й справедливості” − антиєвропейською ультраправою лібертаріанською партією, яка виступає проти допомоги Україні. 

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