Ексголовний аналітик військової розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаю та Росії Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»

Ми запитали про те, які ключові завдання ставить перед собою Ізраїль у Секторі Гази, чи можлива велика війна в регіоні, про те, чому розвідка країни пропустила напад терористів. Разом з тим ми дізналися, чим вигідна Росії та Китаю війна радикалів проти Ізраїлю та який зиск, зокрема, Москва отримає з цього. Звісно, запитали і про те, чи готові різні сили в Єрусалимі скористатися вікном можливостей та поліпшити відносини з Києвом.

Близький Схід зараз може запалати. Атака терористів ХАМАС проти Ізраїлю та війна, яку нині ведуть сили оборони країни в Газі, може бути лише початком трагічних подій. Зараз вже ізраїльська армія прикриває кілька фронтів і готується до потенційного супротиву проіранським силам у Лівані та Сирії. Водночас досі невідомо, чи захоче Іран увійти у пряме протистояння з Ізраїлем.

Фото: Miriam Alster/ Flash90 генерал Йоссі Купервассер

«Зараз ймовірність прямого втручання Ірану у війну відносно невелика»

Йоссі, як ви вважаєте, чи не перебуваємо ми на порозі масштабної війни на Близькому Сході? Чи можна назвати нинішні події в Секторі Гази та довкола Ізраїлю лише початком великої трагедії?

Поки неясно. Це можливо, і до цього ми маємо бути готові. Ізраїль вжив необхідних заходів і підготувався до найнесприятливішого розвитку подій. Однак поки що велика війна не є невідворотною. Терористи ліванської Хезболли зараз багато про що розмірковують і можуть переглянути позицію щодо потенційної ескалації. Вони бачать, що Ізраїль готовий до протистояння, що Сполучені Штати – на місці. Водночас ліванський народ зараз виступає однозначно проти війни.

Звісно, Хезболла – це терористична, радикальна, проіранська організація. Вона, звісно, хоче зберегти контроль над Сектором Газа та терористами ХАМАС. Можливо, їй навіть доведеться це зробити за наказом Ірану. Однак варто завжди пам’ятати, що Хезболла – це в першу чергу ліванська організація. Зараз ватажки цього терористичного угруповання розуміють, що потенційний удар по ним з боку Ізраїлю буде дуже потужним. Тож Насралла (ватажок Хезболли) роздумує над тим, що йому робити. Для нього важливим є потенційний наземний наступ армії Ізраїлю. Якщо це станеться, тиск на Насраллу чинитиметься дуже великий. Тож ми побачимо невдовзі, що він вирішить.

Фото: cfr.org

Одначе ви самі погоджуєтеся, що у цій терористичній грі останнє слово за Тегераном. А реальний лідер Ірану, аятола Хомейні, вже заявив, що його країна підтримає атаку ліванців, як тільки та розпочнеться. Іранці зараз тренують на території Сирії бойовиків, які теж мають долучитися до атаки на Ізраїль.

Сили у Сирії, як і у Лівані, звісно можуть також втрутитися. Армія Ізраїлю вже здійснювала удари по сирійських летовищах та атакувала позиції терористів з Хезболли та терористів «Ісламського джихаду» в Лівані. Рівень їх залученості, звісно, не можна порівняти із діями ХАМАС, проте може виникнути ситуація, коли Ізраїль можуть атакувати як з Сирії, так і з Лівану. Ми це враховуємо, тому й розмістили велику кількість військ поблизу цих двох держав.

Звісно, багато чого залежить від рішення Тегерана. Проте я бачу, що зараз ймовірність того, що Іран прямо втрутиться у війну відносно невелика. Навіть зараз, коли йде війна у Газі, вони все рівно більше покладаються не на свої сили, а на потугу Хезболли. Вони чекатимуть на те, що зроблять ліванці, перш ніж безпосередньо увійти у відкрите протистояння з Ізраїлем.

Сигнал Сполучених Штатів в першу чергу був адресований насамперед Ірану. У Тегерані, та й у Лівані, зрозуміли, що мають на увазі США: усім, хто думає втрутитися у війну, яку веде Ізраїль проти ХАМАС, не варто цього робити. Думаю, що іранці вестимуть себе обережно, хоча й можуть використовувати Хезболлу задля досягнення своєї мети (дестабілізації Ізраїлю).

Тобто ви вважаєте, що нині імовірність того, що виникне прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, є мінімальною?

Нині ця імовірність низька, але з часом може зрости. Це відбудеться, якщо іранці вирішать допомогти ХАМАСу. Можливо, вони підуть на цей крок у момент, коли це вже буде запізно, але вони все ж можуть це зробити.

Водночас і ми, і американці готові протистояти прямій іранській загрозі. Якщо Іран допуститься помилки, то у нас виникне привід, і ми вдамося до жорстких дій. Тому Тегерану слід бути дуже обережним.

Фото: EPA/UPG Ізраїльська армія патрулює місто Сдерот, 13 жовтня 2023 р.

Чимало міжнародних аналітиків говорять про те, що ізраїльська розвідка допустилася грубих помилок і, прорахувавшись, допустила цю атаку. Ви теж так думаєте?

Це безперечно був провал розвідки, тут нема про що сперечатися. І це розчаровує: ми повторили ті ж помилки, що 50 років призвели до війни Судного дня.

Звісно, що відповідні органи проведуть компетентне розслідування щодо цього провалу, адже все ж були ознаки того, що щось готується проти Ізраїлю. Але проблема значно глибша: наша розвідка вважала, що ХАМАС можна стримати, що ця організація не здатна проводити масовані терористичні атаки проти нас, що там зосереджені на покращенні умов життя людей у Секторі Газа. Ми дозволили їм відправити 18 тисяч працівників із Гази до Ізраїлю. Ми думали, що це їх задовільнить, що ми зможемо жити в спокої. Це була страшна помилка. ХАМАС – це фанатики, ісламська терористична організація. Її мета – вбивати євреїв і стерти з карти Ізраїль. Це вони зараз і роблять.

Ми не повинні були втрачати пильність. Мали розуміти: якщо вони втратили певні можливості, вони наполегливо працюватимуть над створенням альтернативних спроможностей. Тільки зараз, під час операції в Газі, вони залишилися без тунелів, ракет, безпілотників, засобів захисту.

Якими, на вашу думку, мають бути кінцеві цілі Ізраїлю в Газі? І чи варто говорити про ліквідацію не лише військового, а й політичного крила ХАМАС?

Звичайно, ми повинні позбавити ХАМАС можливості мати будь-яку зброю, яка може бути використана проти Ізраїлю. І ми повинні позбавити ХАМАС можливості політично керувати Газою. Міжнародне співтовариство має зрозуміти: ХАМАС – це терористична організація. І не важливо, що вона робить на військовому, політичному чи соціальному рівнях. Вони хочуть мати можливість здійснювати терористичні атаки проти Ізраїлю. Це їх ключова мета – знищити Ізраїль.

Фото: EPA/UPG Розкидані речі на землі після нападу палестинців, внаслідок якого загинуло понад 260 людей під час музичного фестивалю 7 жовтня поблизу Раїма, Ізраїль, 12 жовтня 2023 р.

Росіяни стурбовані, що Ізраїль та США переможуть

Чи можна сказати, що ключові авторитарні сили, які зараз борються зі Сполученими Штатами, створили другий фронт для Заходу, вже на Близькому Сході?

Я вважаю, що підтримка Китаю та Росії дозволила Ірану та його сателітам відчувати себе впевненіше та спокійно готуватися до цієї атаки. Це стало однією з причин того, чому ХАМАС ухвалив рішення про атаку. Однак ми бачили, що і цивілізований світ допустився значних помилок: його реакції на попередні дії Ірану були вкрай слабкими.

Іран надає зброю Росії, та використовує це озброєння у війні проти України. Ніхто і нічого з цим не робить. Іран починає збагачувати уран до 60%, він розробляє програму з розробки балістичних ракет, дронів, запускає супутник, – і знову немає реакції. Іран подавляє власний народ, і далі всі мовчать. Іран зміцнює свої позиції на Близькому Сході, лідер Сирії Асад (його режим є проіранським – LB.ua) повертається до Ліги арабських держав, – знову стримана реакція.

А тепер вони намагаються зірвати угоду між США, Ізраїлем та Саудівською Аравією, і теж ніхто нічого не робить?

Звісно. Все до цього йшло. Іранці побоювалися того, що в результаті американці, ізраїльтяни та саудити укладуть угоду про нормалізацію відносин. Це б нівелювало б зусилля Ірану з укріплення радикальної осі в регіоні. Тож вони стали діяти. Для того щоб, як вони самі кажуть, змінити умови.

Вони вірили, що, почавши операцію ХАМАС проти Ізраїлю, вони змінять рівновагу сил в регіоні. На жаль для них, думаю, усе зміниться точно в протилежному напряму. Іран прорахувався.

Фото: Flash 90 генерал Йоссі Купервассер

Ми всі чули позицію Москви, яка не підтримала зараз Ізраїль. Чи ми можемо сказати, що Росія отримує вигоду від підриву безпеки Ізраїлю? Якщо так, то в чому вона полягає?

Складно однозначно сказати, в чому полягає кінцевий російський інтерес. Не думаю, що вони брали в атаці ХАМАС безпосередню участь. Разом з тим росіяни точно не хочуть, щоби американці отримали певні вигоди, щоби вони перемогли. Вони стурбовані тим, що Ізраїль зможе завдати непосильного удару ХАМАС і позбавити її найважливішого активу – контролю над Газою. Це негативно позначиться на російському союзнику – на Ірані, який зараз підтримує РФ у її війні проти України. І це не може не хвилювати Москву.

Але мені здається, що росіяни точно не хочуть, щоб Сполучені Штати щось отримали від цього. Це найголовніше з їхньої точки зору. І вони стурбовані тим, що якщо Ізраїль вчинить правильно і зуміє завдати дуже сильного удару по ХАМАС і позбавити його найважливішого активу, яким є контроль над Газою, це матиме негативний вплив на російського союзника, Іран, який підтримує його у війні в Україні. І це те, що їх хвилює.

Не певен, що в Росії збираються з цим щось робити, але вони точно з цього хвилюються. Ось чому вони застосували такий дивний підхід: замість того, щоби засудити теракт, вони виступили з заявами, за якими складно зрозуміти, чого вони дійсно хочуть.

Фото: EPA/UPG

Можливо, створення другого фронту для США, що потенційно може позначитися на Україні?

Це безсумнівно. Росіяни отримують вигоду, коли США доводиться займатися чим завгодно, тільки не Росією, витрачати на це зусилля та гроші. Путін, думаю, загалом задоволений тим, що відбувається зараз в регіоні. Однак він також стурбований тим, що у разі втручання США його друзі можуть постраждати.

Коли кілька місяців тому я побачив, як американці посилюють свої спроможності у Лівані, то зрозумів: усе, невдовзі щось почнеться в Ізраїлі. Вірогідно, ви теж чули про це. Думаю, США готувалися до можливих поганих сценаріїв. Хто точно не був готовим, так це знову Європа, яка, до речі, значно залежна від близькосхідних енергоносіїв. Ви теж вважаєте, що європейці допустилися помилки?

Це давнішня історія для Європи. Там довго не розуміли реальних процесів, які відбуваються на Близькому Сході. Проте, думаю, нині більшість європейців розуміє, що війна, яку зараз веде Ізраїль, є не лише боротьбою з тероризмом, а з тою радикальною віссю, яка була створена у регіоні. Якщо ви зараз не підтримаєте Ізраїль, то таких атак, які здійснила ХАМАС, буде усе більше і більше. Їх здійснюватимуть вже інші радикальні мусульманські організації. Тому зараз йдеться не лише про Ізраїль, а про безпеку усього Заходу, яку намагаються підірвати терористичні організації та загадані вами авторитарні режими.

Фото: PA Ріші Сунак під час візиту в синагогу Фінчлі в центрі Лондона

Саме тому європейці демонструють відмінну поведінку. Ми чуємо заяви в підтримку Ізраїлю та відповідні дії лідерів Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Австрії. Вони намагаються допомогти нам. Тож є шанс, що певні речі зазнають змін.

Відносини між Києвом і Єрусалимом зараз можна зміцнити. Це дуже важливо

Україна однозначно підтримала Ізраїль. Президент Зеленський заявив, що Ізраїль має право на захист і що кожен лідер цивілізованого світу має приїздити до вас, щоби засвідчити свою солідарність. Ви відчуваєте, що перед Києвом та Єрусалимом відкрилося вікно можливостей і що ми нарешті можемо налагодити продуктивні відносини?

Ми в Ізраїлі вважаємо, що у нас дуже дружні відносини з Україною, ми підтримуємо Україну в її війні з Росією. Прем’єр Нетаньягу мав зустріч із президентом Зеленським на майданчику Генасамблеї ООН, у них склалися добрі відносини.

Те, як публічно відреагував президент Зеленський, як загалом Україна підтримала у нинішній ситуації Ізраїль і продемонструвала, що стоїть на боці нашої країни, говорить про те, що відносини між Києвом і Єрусалимом можна зміцнити. Це дуже важливо.

Фото: скриншот Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу

Як це може виглядати на практиці?

Певно, зараз наша здатність надати додаткову оборонну допомогу перебуває під великим питанням – нам потрібно усе, що ми маємо, для того, щоби себе захистити. Однак ми можемо спільно боротися проти Ірану, обмінюватися розвідувальною інформацією, ділитися багатьма знаннями про військове мистецтво, які кожен з нас отримує, борячись зі своїми супротивниками. Існує безліч технічних методів, яким можна навчити одне одного. Тож я впевнений, ця можливість буде використана.