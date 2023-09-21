Фермери Молдови вимагають заборони імпорт соняшника з України

Молдовська влада каже, що такого імпорту немає.

У Молдові фермери виступають за те, аби заборонити імпорт соняшника з України, передає Newsmaker.

Асоціація сільгоспвиробників "Сила фермерів" заявила, що у країні різко впали ціни на соняшник - за останній тиждень вони становили 5,5 леїв за кілограм продукції, що на два леї менше.

Асоціація зазначила, що до Молдови вже завезли з України дев'ять вагонів соняшника. На зустрічі трейдери ухилялися від прямої відповіді на питання, коли розпочнуть імпорт продукції з України та в яких обсягах його планують.

Тим часом Молдова планує цьогоріч зібрати близько 700 тис. тонн соняшника і якщо влада не вживе заходів, це може призвести до банкрутства фермерів.

Натомість у Міністерстві сільського господарства Молдови заявили, що ніякого імпорту немає.

Держсекретар Міністерства сільгоспполітики Василь Шарбан сказав, що "ми моніторимо ці процеси і не бачили заявленого [фермерами факту імпорту]", а трейдери аргументують свої ціни тим, що "олія — теж біржовий продукт, і на неї ціни теж падають".

У молдовському відомстві зазначили, що визнають складне становище фермерів, які взяли кредити і торік закуповували дизпаливо та добрива за високими цінами.

"Ми моніторимо ситуацію і не хочемо, щоб вони збанкрутували. Але ситуація така, якою є. І забороняти імпорт, якого немає – це дурість", – додав Шарбан.

Нагадаємо, Румунія працюватиме з Україною над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів. Над питанням експорту українського зерна працюють і з Словаччиною. А Хорватія заявила, що не буде імпортувати українське зерно і не виключає заборону на такий імпорт.

Тим часом Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.