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Маск наказав вимкнути Starlink поблизу Криму, щоб перешкодити українській атаці на російський флот, - CNN

Йдеться про атаку, котра мала відбутись ще минулого року.

Маск наказав вимкнути Starlink поблизу Криму, щоб перешкодити українській атаці на російський флот, - CNN
Фото: EPA/UPG

Волтер Айзексон у книзі про Ілона Маска розповідає, що мільярдер таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу кримського узбережжя минулого року. Це мало на меті перешкодити українській таємній атаці на російський військово-морський флот.

Про це повідомляє CNN.

“Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони “втратили зв’язок і нешкідливо викинулися на берег”, – пише Айзексон.

Письменник зазначає, що Маск прийняв таке рішення, бо боявся - Росія відповість ядерною зброєю на український напад на Крим. Цей страх викликали розмови Маска з високопоставленими російськими посадовцями.

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Таким чином Маск відхилив українські запити на системи Starlink, які ЗСУ могли б використати для нападу на росіян.

“Starlink не була залучена до війни. Це було для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, підключатися до школи та робити добрі мирні речі, а не обстріли безпілотників”, - сказав Маск.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення SpaceX відправила в Україну термінали Starlink, щоб забезпечити країну стійким інтернет-зв'язком в умовах війни. Частину витрат SpaceX компенсували уряди США та Франції.

Станом на січень повідомлялося, що в Україні працюють понад 25 000 систем Starlink. У лютому SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування безпілотниками.

 А в червні SpaceX уклала угоду з Пентагоном для постачання Starlink в Україну.

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