ООН відкрила свою європейську штаб-квартиру після закриття через питання безпеки

У будівлі Палацу Націй у Женеві розташована Рада ООН з прав людини.

Організація Об'єднаних Націй відкрила свою європейську штаб-квартиру в Женеві у Швейцарії після того, як закрила її через “постійні проблеми безпеки”.

Про це повідомив її представник, пише Reuters.

Раніше повідомлялося, що питання безпеки “активно вивчається службами безпеки ООН і має бути вирішено найближчим часом”.

Видання зазначає, що у будівлі Палацу Націй розташована Рада ООН з прав людини, і вона є центром для дипломатів, гуманітарних працівників та чиновників.

Нагадаємо, ООН скорочує допомогу мільйонам потребуючим у світі через нестачу коштів. Оперативні потреби становлять $20 млрд, вдалося зібрати лише близько $5 млрд.