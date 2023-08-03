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CША частково евакуювали посольство у Нігері

Державний секретар Ентоні Блінкен говорив із поваленим президентом Мохамедом Базумом у середу.

CША частково евакуювали посольство у Нігері
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати розпорядилися про часткову евакуацію свого посольства в Нігері після перевороту минулого тижня.

Про це пише BBC.

Сотні іноземних громадян вже евакуйовано з країни, а в неділю французьке посольство зазнало нападу протестувальників. Лідер перевороту генерал Абдурахаман Чіані застеріг від “будь-якого втручання у внутрішні справи” країни.

Нігер є великим виробником урану і розташований на ключовому шляху міграції до Північної Африки та Середземного моря.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен говорив із поваленим президентом Мохамедом Базумом у середу, повідомляє держдепартамент, додавши, що США віддані відновленню демократично обраного уряду Нігеру.

Прессекретар Метью Міллер заявив, що попри часткову евакуацію посольство країни в столиці Ніамей залишиться відкритим. “Ми, як і раніше, віддані народу Нігеру та нашим відносинам з народом Нігера, і зберігаємо дипломатичні відносини на найвищому рівні”, − сказав він. США є великим донором гуманітарної допомоги та допомоги у забезпеченні безпеки Нігеру і раніше попереджали, що переворот може призвести до припинення всієї співпраці.

Франція, колишня колоніальна держава в Нігері та ЄС, вже призупинили фінансову допомогу.

Економічна спільнота західноафриканських держав (Ecowas), торговий блок 15 західноафриканських країн, запровадила санкції, які включають припинення всіх комерційних операцій з Нігером та заморожування активів країни у регіональному центральному банку.

Електроенергетична компанія Нігера також повідомляє, що сусідня Нігерія припинила подачу електроенергії, що призвело до масових відключень електроенергії.

У телезверненні в середу генерал Чіані заявив, що новий режим відкидає “ці санкції загалом і відмовляється піддаватися будь-якій загрозі, звідки б вона не йшла”. Він назвав санкції “цинічними та несправедливими” і сказав, що вони були спрямовані на те, щоб “принизити” сили безпеки Нігера та зробити країну “некерованою”.

Військові начальники Ecowas зустрілися в середу в Нігерії, щоб обговорити можливе військове втручання. 

Генерал Чіані, колишній начальник президентської гвардії Базума, захопив владу 26 липня, заявивши, що хоче запобігти “поступовій і неминучій смерті” Нігеру.

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