У Тель-Авіваі відбулися масові протести через судову реформу

У Тель-Авіві відбувся масштабний антиурядовий протест через план прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху щодо реформування системи правосуддя.

Про це пише Time of Israel.

Зазначається, що на вулиці столиці вийшли близько 180 тис. людей (за попередніми оцінками). Організатори мітингу пообіцяли ще більше посилити свою опозицію до влади, якщо уряд не перегляне свої плани щодо судової реформи.

Очікується, що наступного тижня парламент проведе перше з трьох голосувань щодо першого нового законопроєкту, який обмежить право Верховного Суду виносити вироки проти рішень уряду, міністрів і обраних посадових осіб.

Нагадаємо, 4 січня 2023 року уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху представив судову реформу. Вона викликала найбільшу політичну кризу в Ізраїлі. Критики заявили, що реформа обмежить повноваження Верховного Суду щодо законів і рішень уряду, а також надасть уряду контроль над відбором суддів. Після цього в країні почалися протести. 20 лютого парламент Ізраїлю схвалив законопроєкт у першому читанні.12 березня відбулася наймасштабніша акція, в якій взяли участь близько 500 тис. осіб.