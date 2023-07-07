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Україна по завершенні війни вступить у НАТО, - Петр Павел

Членство в НАТО для України не є автоматичним.

Україна по завершенні війни вступить у НАТО, - Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Чехія очікує на вступ України до НАТО, але для цього мають бути виконані певні умови.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Україна по завершенні війни вступить у НАТО. Це в наших інтересах”, - сказав президент Чеської Республіки Петр Павел на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції. 

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Петр Павел наголосив, що членство в НАТО, так само як і в ЄС, не є автоматичним. Для цього необхідно провести реформи та відповідати необхідним критеріям, зазначив колишній генерал НАТО. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав візит в Чехію зустріччю з президентом Чеської Республіки Петром Павелом

Також Володимир Зеленський планує зустрітись із прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою.

Раніше повідомлялось, що новий формат співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом може запрацювати вже з липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, або після нього.

Йдеться про Раду Україна-НАТО, створення якої нещодавно анонсував генсек блоку Єнс Столтенберг. Натомість чинний формат взаємодії, створена в 1997 році Комісія Україна-НАТО, відійде в минуле.

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