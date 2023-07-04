Італія заморозила активи російських олігархів на 2 млрд євро

Дехто з російських олігархів подав судові апеляції з приводу санкцій.

Після 24 лютого 2022 року Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму щорічному звіті відділ боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії повідомив, що цифра в 2 млрд євро була оновлена на кінець червня.

Уточнюється, що Італія арештувала активи, включаючи банківські рахунки, вілли, яхти та автомобілі, у рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його прихильників.

Також директор UIF Енцо Серата додав, що фінанси близько 330 млн євро, пов’язані з 80 особами, були заморожені в рамках режиму санкцій.

Втм, дехто з олігархів подав судові апеляції, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов.

У квітні італійський суд передав до Суду ЄС рішення щодо збереження заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завила, що Брюссель запропонує використати прибутки від понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для оплати відновлення України.

З початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну ЄС заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центробанку РФ.

У січні повідомлялося, що юристи ЄС знайшли підстави, як використати арештовані активи Центробанку Росії на відбудову України. Блок може тимчасово використати кошти, якщо їх не буде експропрійовувати і дотримається певних умов.