Світлана Тихановська поспілкувалась із представниками полку Каліновського

Про результати розмови не повідомляється.

Екскандидатка в президенти Білорусі, опозиційна лідерка Світлана Тихановська провела розмову із білорусами, котрі воюють на боці України проти російських окупаційних військ.

Про це повідомив народний депутат України Богдан Яременко.

“Сила буває різна. Сьогодні наша сила проявилась у тому, що депутатське об"єднання "За демократичну Білорусь!" стало платформою для першої публічної розмови Світлани Тихановської та полку Каліновського”, - написав Яременко.

Фото: Богдан Яременко

Нагадаємо, білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська заявила, що вона проти розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

Раніше суд у Мінську заочно засудив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську до 15 років колонії. Тихановську визнали винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".