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Мінʼюст США розповів деталі про ліквідацію мережі кібершпіонажу, пов’язаної з ФСБ

За даними Мін'юсту, росіяни протягом 20 років використовували версії Snake, аби викрадати документи з комп’ютерів у щонайменше 50 країнах.

Мінʼюст США розповів деталі про ліквідацію мережі кібершпіонажу, пов’язаної з ФСБ
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Американські правоохоронці нейтралізували кібершпигунське програмне забезпечення, пов’язане з російською Федеральною службою безпеки, у ході операції під кодовою назвою "Медуза". 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство юстиції США.

"Медуза" була спрямована на підрив глобальної однорангової мережі комп’ютерів, заражених  зловмисним програмним забезпеченням під назвою Snake. Американський уряд пов’язує її з "Центром 16" ФСБ, який у судових документ має назву "Турла".

За даними Мін'юсту, "Турла" протягом близько 20 років використовувала версії Snake, аби викрадати документи з комп’ютерів у щонайменше 50 країнах. Ці документи належали урядам країн НАТО, журналістам із цих країн і "іншим цілям, які становили інтерес для Росії".

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Програму вдалося знешкодити за допомогою створеного Федеральним бюро розслідувань інструмента під назвою Perseus. Суд у Нью-Йорку 9 травня дозволив ФБР отримати дистанційний доступ до заражених комп’ютерів. Бюро також планує співпрацювати із закордонними урядами, де була виявлена програма.

"Ми продовжуватимемо посилювати нашу колективну оборону проти дестабілізуючих зусиль російського режиму, спрямованих на підрив безпеки Сполучених Штатів і наших союзників", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Нагадаємо, російські хакери та зловмисницькі кіберугруповання систематично здійснюють напади проти України та інших держав. У березні  атак з їхнього боку зазнала українська судова система. А станом на кінець лютого РФ щодня здійснювала по 10 кібератак проти України. Цілями були і державні, і недержавні обʼєкти.

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