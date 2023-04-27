Перемовини Зеленський-Сі: чи стане Китай посередником у війні?

Та виникає питання: чи зможе Китай дійсно стати посередником між Україною та РФ? І найголовніше: чому Пекін саме зараз зважився піти на цей крок? Ні для кого не секрет, що Сі не зацікавлений у повній стратегічній поразці Росії та зміні путінського режиму.

Вже є певні проміжні результати цих перемовин: Китай продемонстрував, що не може очікувати на перемогу Росії і вимушений змінювати свої плани. Тому й висунув так звану мирну ініціативу. До чого домовилися сторони? Україна відправляє посла до Китаю . Ним стане ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін . Водночас сам Пекін відправляє спецпредставника до Києва. Зеленський та Сі домовилися інтенсифікувати та зміцнити українсько-китайське партнерство. Останнє, вочевидь, стосується посилення торговельних відносин.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відбулася розмова лідерів України та Китаю . Дворічна пауза в особистому спілкуванні між Володимиром Зеленським і Сі Цзіньпіном перервалася на тлі продовження агресії Москви, глобальної кризи, накопичення проблем в україно-китайських відносинах, певних скандальних заяв китайських дипломатів щодо української територіальної цілісності та суверенітету. А найголовніше – у час загострення глобального протистояння Китаю та США.

Фото: karpat.in.ua

Чи Китаю потрібен мир?

Війна не стала несподіванкою для Пекіна – він готувався до глобальної нестабільності ще з осені 2021 року. Китай наростив імпорт зернових до історично найбільшого рівня: тоді 69% усіх світових запасів кукурудзи зберігалося в країні. За два тижні до війни Сі та Путін погодили так звані Олімпійські домовленості, де встановили «дружбу без лімітів». Зараз ми бачимо, що це означає: країни проводять спільні військові навчання, Китай рятує РФ від економічного занепаду та намагається за допомогою неї похитнути позиції США у різних регіонах: на Близькому Сході, частково в Латинській Америці та… в Європі.

Разом з тим Китай, який скуповував великими партіями російські енергоресурси та іншу сировину, не міг запобігти тому, що логістичні ланцюжки через російське вторгнення все одно перервуться. Невдалий путінський бліцкриг призвів до того, що Західна Європа виступила на одному боці зі США – головним супротивником КНР. За цим, своєю чергою, послідувало послаблення позицій Китаю в Європі, особливо в її західній частині. Зараз Пекін прагне поновити свої зв’язки з європейськими гравцями, тому й проводить перемовини з Берліном, Парижем та Брюсселем, пропонуючи значні інвестиційні контракти. Європа натомість просить вгамувати Путіна, вплинути на нього.

Фото: EPA/UPG Під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.

Для КНР важливим є відновлення потенційної співпраці з ЄС, втримання доступу до її його технологій та інвестицій. Це є перша причина, яка пояснює таку ініціативність Пекіна.

По-друге, попри те, що Пекін усіляко відмежовується від токсичної риторики Москви, Китаю не потрібна перемога України, йому треба, щоби РФ не програла. Саме тому він висунув «мирну ініціативу», яка передбачає замороження протистояння, а не повернення Україні Криму та інших окупованих регіонів. Саме тому під час переговорів із президентом Зеленським прозвучала теза про необхідність припинення вогню, і саме тому глава української держави наголосив на недопустимості територіальних компромісів.

«Мирну позицію» із 12 пунктів Пекін представив лише на річницю вторгнення. Сі Цзіньпін запустив Глобальну Безпекову Ініціативу (GSI); однак, почав активно просувати китайське посередництво зараз, коли воно має шанси на успіх, особливо після вдалого китайського брокерства між Тегераном і Ер-Ріядом. Китай зацікавлений стати «миротворцем». У Пекіні вважають: якщо Європа, Україна погодяться на певні його умови, або якщо Китай хоча б на деяких напрямах продемонструє успіхи, позиції США на європейському континенті похитнуться.

Що це означатиме? Що європейський ринок буде й надалі доступним для китайців. Що існуватиме вірогідність часткового зниження санкційного тиску проти Росії. Сама ж Європа, як сподівається Пекін, не братиме участь у відкритому протистоянні між Китаєм та США, що може виникнути у Тихому океані.

Фото: ЕРА/UPG Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Ми вже бачимо перші плоди такої політики КНР: після поїздки до Китаю президент Франції Макрон заявив про дистанціювання від тайванської проблеми та про те, що Європа має вести більш самостійну від США політику. Наступного року – і це вже є третьою причиною – на Тайвані відбудуться президентські вибори. Китай збільшуватиме вплив на острівну адміністрацію, намагаючись провести «возз’єднання». Для цього йому потрібно буде мати глобальний статус миротворця. Тому призупинення війни в Україні за його посередництва допоможе Пекіну мінімізувати початкові втрати, зосередившись лише на найбільш активних прихильниках незалежності острова.

Що пропонує та чого хоче Китай

Як зазначили в МЗС Китаю, Пекін займає «сторону миру» на тлі війни. Втім, цей мир, на думку Сі та його оточення, явно має бути антизахідним, точніше антиамериканським. Ключове завдання України – не допустити ситуації, за якої Китай напряму стане допомагати Росії, наприклад, постачати їй озброєння. Разом з тим Києву конче потрібно, щоби на позицію РФ хтось вплинув. Це може зробити нині Китай та Індія.

Сі, водночас, наголосив на стратегічному характері партнерства між Києвом і Пекіном. Зеленський, своєю чергою, дав зрозуміти, що Україна готова до розвитку торгівлі з КНР.

«До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговим партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс поверненню, збереженню та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях», — додав Зеленський.

Водночас президент пояснив своєму китайському колезі: це стане можливим, якщо Китай вплине на Росію.

Фото: ОПУ

Київ виступає проти використання ядерної зброї та хоче повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Він також прагне продовження Чорноморської зернової ініціативи та програми «Зерно з України». Пекін може у цьому допомогти. Це частково прописано у мирній ініціативі Сі. Ці пункти підходять Зеленському, бо вони вказані у його «формулі миру». Одначе далі точок дотику немає, – адже позиція Китаю скочується до заморозки війни. Він просто намагається виграти час для себе та для Росії.

Головний козир Сі – він має вплив на РФ. Тому китайські пропозиції Москва вже прийняла. Заради врегулювання Китай запропонує Україні три речі: свій ринок; післявоєнне відновлення; китайські інвестиції в рамках ініціативи «Один Пояс, Один Шлях».

Китай та деякі держави Європи штовхатимуть Україну до цього сценарію. Однак за цим може послідувати лише одне – погіршення відносин зі США.

Тому основний позитив від перемовин Зеленського-Сі наступний: Китай прийме українського посла, почне поновлювати економічну співпрацю. Україні, своєю чергою, потрібно наполягати на остаточній взаємній ратифікації Договору про дружбу і співробітництво з КНР.

Водночас в більшості своїй пропозиції Пекіна є неприйнятними для Києва. Розвиток відносин з КНР може негативно вплинути на стратегічну кооперацію між Україною та західними державами.

Хто Ви, містер Лі?

Спецпредставником Китаю, який поїде до України, стане досвідчений дипломат Лі Хуей. Він випускник Пекінського інституту іноземних мов, вільно володіє російською, походить із північної провінції Хейлунцзян, що на кордоні з РФ.

Фото: xinhuanet.com дипломат Лі Хуей

Свою дипломатичну кар’єру розпочав у 1975 році в якості спеціаліста відділу СРСР і Європи в МЗС КНР. Потім працював у посольстві Китаю в СРСР, повернувся до Пекіна, звідки у 1997 році його направили послом у Казахстан.

Згодом очолював департамент Східної Європи та Центральної Азії МЗС КНР, став заступником міністра. З 2009 по 2019 роки був послом у РФ, після чого став спецпредставником Китаю по справах Євразії. Тепер Сі зробив його головою делегації з врегулювання російсько-української війни. Путін нагородив Лі «орденом дружби» в 2019 році, російські дипломатичні університети надали йому «докторський ступінь».

Лі – потужний і досвідчений дипломат з реальною експертизою по Східній Європі та пострадянським країнам, проте його називають «російським другом». У 2018 році він дав інтерв’ю, де зазначив, що «російсько-українська конфронтація є безглуздою», а «обидва народи є рідними». Він просуватиме китайську мирну ініціативу, але навряд підтримує ідею президента Зеленського про об’єднання всіх країн світу проти РФ.

Водночас залишається відкритим питання: в які столиці навідається пан Лі? Чомусь здається, що у цьому списку буде кілька європейських міст. Це допоможе нам побачити, хто саме виступає за примирення з агресором.