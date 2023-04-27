Підозрюваний у витоці документів Пентагону може досі мати доступ до секретної інформації, − прокуратура США

21-річний Джек Тейшейра має сьогодні брати участь у слуханнях щодо його тримання під вартою.

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого звинувачують у розголошенні секретної інформації Пентагону, все ще може мати доступ до секретних матеріалів.

Про це пише BBC з посиланням на Федеральну прокуратуру США.

Тейшейра працював ІТ-фахівцем у 102-й ескадрильї підтримки розвідки в Массачусетсі.

Прокуратура вимагає, щоб він залишався у в'язниці в очікуванні суду, оскільки ризик його втечі – високий. 21-річний чоловік має сьогодні взяти участь у слуханнях щодо його тримання під вартою.

Слідчі все ще працюють над тим, щоб встановити, як Тейшейра міг злити понад 100 сторінок секретних документів, які включали конфіденційну інформацію про союзників США та війну в Україні.

У судових документах, поданих у середу, юристи стверджували, що Тейшейра становить “постійний ризик як для національної безпеки Сполучених Штатів, так і для суспільства”.

“Характер матеріалів, до яких підсудний отримав доступ − не всі з них стали надбанням громадськості − може завдати додаткових виключно серйозних збитків національній безпеці США у разі розкриття”, − йдеться в документі.

Прокурори стверджують, що після арешту ФБР знайшло у смітнику біля будинку Тейшейри вщент розбиті планшет, ноутбук і ігрову консоль Xbox.

“Ці зусилля, здається, були спрямовані на те, щоб затримати або завадити уряду отримати повне розуміння серйозності та масштабу його поведінки”, − зазачили у прокуратурі.

Двох командирів підрозділу Тейшейри відправили у відпустку в очікуванні розслідування. Вони також тимчасово втратили доступ до секретних систем та інформації. Військово-повітряні сили повідомили CBS, що інші члени підрозділу Тейшейри можуть бути відсторонені або звільнені. Відсторонені керівники були лідером операції та командиром загону.

На початку цього місяця підрозділ був звільнений від обов'язків зі збору розвідданих.

Фото: Facebook Джек Тейшейра

Витік розвідувальних матеріалів вперше з’явився в чаті Discord, який допомагав адмініструвати Тейшейра. Потім деякі з його членів поділилися документами за межами чату, повідомили у ФБР.

Агентство інформує, що Тейшейра мав допуск до топ-секретної інформації з 2021 року. Йому загрожує до 15 років у в’язниці за звинуваченням у несанкціонованій передачі оборонної інформації. Чоловіка також звинувачують у несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів.

Нагадаємо, як написала газета New York Times, Тейшейра злив конфіденційну інформацію менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну.