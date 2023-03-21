Моравецький: "Німеччина - це Гамлет. Тому що занадто довго вагається"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що весь цивілізований світ об'єднався заради перемоги України у війні, яку розв'язала Росія. Однак є держави, що вагаються, а серед них найбільше - Німеччина.

Про це він заявив під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що Путін вторгся в Україну, тому що думав, що Європа лінива, слабка. Наразі, додав Моравецький, Європа повинна довести, що вона сильна. При цьому він критично описав позицію Німеччини.

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Німеччина - це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", - зазначив глава польського уряду.

"Це питання: бути чи не бути. Але на відміну від шекспірівського Гамлета, ми не повинні вагатися", - додав Моравецький.

Раніше Моравецький повідомив, що протягом місяця-півтора Польща передасть Україні модернізовані винищувачі радянського зразка МіГ-29. Також Варшава готова передати Україні невелику кількість своїх літаків МіГ-29 у широкій міжнародній коаліції, “щоб Україна могла відчути цю підтримку”.

Нагадаємо, раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати Україні танки Leopard, навіть якщо не робить цього сама.

ОДнак, канцлер Олаф Шольц зазначив, що ФРН продовжить "ретельно зважувати кожен крок" і консультуватися із союзниками щодо подальшого постачання озброєння Україні.