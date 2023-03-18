На Національних зборах Франції розглянуть резолюції про недовіру уряду

Для винесення вотуму недовіри потрібно 287 голосів.

Протести проти пенсійної реформи у Франції

Учора після ухвалення суперечливої пенсійної реформи без голосування у парламенті опозиційні партії Франції внесли два вотуми недовіри уряду.

Про це пише Euronews.

Згідно з повідомленням, ультраправа партія “Національне об'єднання” (RN) Марін Ле Пен подала на розгляд Національної асамблеї (нижня палата парламенту Франції) питання про недовіру уряду. Іншу резолюцію подала група незалежних депутатів і представників заморських територій (LIOT). Депутатка Лор Лавалетт зазначила, що всі подані пропозиції недовіри будуть проголосовані.

Для винесення вотуму недовіри уряду потрібна абсолютна більшість членів Національних зборів, тобто 287 голосів. Ліва коаліція налічує 149 депутатів, праві з "Національного об'єднання" мають 88 депутатів, а LIOT – налічує лише 20 депутатів.

Голосування за обидві пропозиції Національними зборами Франції ймовірно відбудеться 20 березня. У разі його провалу пенсійна реформа буде ухвалена.

Нагадаємо, вчора у Парижі були затримані 200 людей, що протестували проти пенсійної реформи. Обурення французів викликало рішення президента Еммануеля Макрона проштовхнути пенсійну реформу без голосування в нижній палаті парламенту. Після оголошення про це тисячі протестувальників у різних містах вийшли на вулиці.