Головне управління розвідки Міноборони України заявило про визволення громадян України з полону в Сирії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Сирії прилетів до Москви на зустріч із Путіним. Вони збиралися говорити про співпрацю.