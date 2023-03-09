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У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
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Спецназ розігнав мітингувальників біля парламенту Грузії, відомо про затримання, – ЗМІ

Силовики стріляють у людей газом.

Спецназ розігнав мітингувальників біля парламенту Грузії, відомо про затримання, – ЗМІ
Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Спецназ розігнав мітингувальників та повністю зайняв площу навпроти парламенту Грузії у Тбілісі, пише apsny.ge.

Центральний, бічний та задній входи до законодавчого органу звільнені від учасників акції. 

ЗМІ також повідомляють, що почалися масові затримання.

Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Тбілісі, 8 березня 2023 року

Силовики переслідують демонстрантів аж до Сухого мосту, стріляють у людей газом, деяких затримують.

Як повідомили в InterPressNews, поблизу парламенту мітингувальники перевернули машину патрульної поліції.

Фото: interpressnews.ge

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Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Тбілісі, 8 березня 2023 року

Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Тбілісі, 8 березня 2023 року

Нагадаємо, у столиці Сакартвело Тбілісі почалися протести, після того, як парламент ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". 7 березня почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Вввечері 8 березня учасники протесту почали облогу парламенту Грузії.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір ветувати цей закон. А Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестувальниками.

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