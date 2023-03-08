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Великобританія збільшить витрати на оборону, – ЗМІ

Бюджет міноборони країни дофінансують, аби усунути вразливості, виявлені війною в Україні. 

Великобританія збільшить витрати на оборону, – ЗМІ
Ріші Сунак
Фото: ОПУ

Великобританія збільшить витрати на оборону в бюджеті наступного тижня, щоб усунути вразливості, виявлені війною в Україні. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на оточення прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

Зокрема мова йде про безпілотники, засбори протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

“Гроші, які, ймовірно, обчислюються мільярдами фунтів стерлінгів, також необхідні для поповнення запасів зброї, яку Великобританія поставила Україні минулого року, і для посилення існуючих запасів”, – зазначає видання.

Рік війни в Україні підкреслив необхідність негайного вливання коштів до бюджету від 15 березня. Водночас ще більше коштів буде потрібно під час наступного перегляду видатків після 2024–2025 років і протягом наступного десятиліття.

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Нагадаємо, у бюджеті Пентагону передбачать додаткове фінансування на озброєння, зокрема винищувачі F-35. Конкретні цифри запропонує у четвер президент США Джо Байден. Попередньо це буде один із найбільших оборонних бюджетів у мирний час.

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