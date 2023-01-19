Чергова конференція щодо відновлення України відбудеться в Лондоні у червні, - Шмигаль

Чергова Конференція відновлення України відбудеться в Лондоні у червні 2023 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наступна Конференція відновлення України пройде в Лондоні в червні цього року... Цінуємо рішення Великої Британії приймати захід цього року. Прагнемо мобілізувати міжнародну підтримку для невідкладного відновлення України", - написав Шмигаль у Twitter за результатами виступу.

The next #URC2023 will take place this June in London. During online speech at #SwissHouse #WEF23 thanked 🇨🇭for hosting the Recovery Conference in Lugano. We appreciate the 🇬🇧's decision to host it this year. We expect to mobilise international support for the reconstruction. pic.twitter.com/hKQuUSNV2X — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 18, 2023

Прем'єр зазначив, що Україна розраховує, що наступна конференція дасть змогу мобілізувати міжнародну підтримку для якнайшвидшого відновлення.

"Також очікуємо чіткого визначення ресурсів, завдяки яким буде відбуватися відновлення. Основне відшкодування збитків має понести агресор. Для притягнення Росії до відповідальності за злочини важливо напрацювати відповідні механізми міжнародного права", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Лондон у березні організує конференцію щодо воєнних злочинів в Україні.