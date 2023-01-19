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Чергова конференція щодо відновлення України відбудеться в Лондоні у червні, - Шмигаль

Основне відшкодування збитків має понести агресор.

Чергова конференція щодо відновлення України відбудеться в Лондоні у червні, - Шмигаль
Фото: Твіттер Дениса Шмигаля

Чергова Конференція відновлення України відбудеться в Лондоні у червні 2023 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наступна Конференція відновлення України пройде в Лондоні в червні цього року... Цінуємо рішення Великої Британії приймати захід цього року. Прагнемо мобілізувати міжнародну підтримку для невідкладного відновлення України", - написав Шмигаль у Twitter за результатами  виступу.

Прем'єр зазначив, що Україна розраховує, що наступна конференція дасть змогу мобілізувати міжнародну підтримку для якнайшвидшого відновлення.

"Також очікуємо чіткого визначення ресурсів, завдяки яким буде відбуватися відновлення. Основне відшкодування збитків має понести агресор. Для притягнення Росії до відповідальності за злочини важливо напрацювати відповідні механізми міжнародного права", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Лондон у березні організує конференцію щодо воєнних злочинів в Україні.

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