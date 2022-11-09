Мінекономіки закликає вжити санкцій проти всієї металургійної продукції Росії

Міністерство економіки України закликає вжити санкцій проти всієї металургійної продукції з Росії.

На цьому наголосила віцепремʼєр-міністерка, міністр економіки Юлія Свириденко під час візиту до США. Вона провела зустрічі з міністром торгівлі США Джиною Раймондо, заступником Державного секретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандезом, заступником помічника Держсекретаря з питань міжнародних фінансів та розвитку Роландом Де Марселлусом та заступником адміністратора USAID з питань Європи та Євразії Ерін МакКі, повідомили в пресслужбі Мінекономіки.

"Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту", – зазначила вона.

Російський алюміній не перебуває під санкціями США і Європи.