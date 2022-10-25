Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, – Sky News
Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, – Sky News
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
ГоловнаСвіт

У Берліні сьогодні стартує конференція щодо "плану Маршалла" для України

Конкретних фінансових зобовʼязань учасники поки не матимуть. 

У Берліні сьогодні стартує конференція щодо "плану Маршалла" для України
Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляєн спілкуються до початку Міжнародної конференції з питань відновлення України в Берліні, 25 жовтн
Фото: EPA/UPG

У Берліні сьогодні розпочнеться конференція щодо плану повоєнного відновлення України за участі національних лідерів, експертів та керівників великих компаній. За словами організаторів, це має стати "планом Маршалла", пише Reuters. 

Ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть. 

Реконструкція після вторгнення Росії до України, за попередніми оцінками, може коштувати $750 млрд. Необхідна допомога за масштабами домірна програмі допомоги Маршалла від США для відновлення Європи після Другої світової війни. 

Нагадаємо, Шольц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спільній статті зазначили, що для відбудови України має бути створений новий "план Маршалла", у якому Євросоюз відіграватиме особливу роль.

План Маршалла – це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Її в 1947 році висунув американський держсекретар Джордж К. Маршаллом. Тепер цією умовно. назвою позначають плани повоєнної відбудови України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також