У Берліні сьогодні стартує конференція щодо "плану Маршалла" для України

Конкретних фінансових зобовʼязань учасники поки не матимуть.

Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляєн спілкуються до початку Міжнародної конференції з питань відновлення України в Берліні, 25 жовтн

У Берліні сьогодні розпочнеться конференція щодо плану повоєнного відновлення України за участі національних лідерів, експертів та керівників великих компаній. За словами організаторів, це має стати "планом Маршалла", пише Reuters.

Ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть.

Реконструкція після вторгнення Росії до України, за попередніми оцінками, може коштувати $750 млрд. Необхідна допомога за масштабами домірна програмі допомоги Маршалла від США для відновлення Європи після Другої світової війни.

Нагадаємо, Шольц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спільній статті зазначили, що для відбудови України має бути створений новий "план Маршалла", у якому Євросоюз відіграватиме особливу роль.

План Маршалла – це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Її в 1947 році висунув американський держсекретар Джордж К. Маршаллом. Тепер цією умовно. назвою позначають плани повоєнної відбудови України.