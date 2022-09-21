Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці
Лукашенко заявив про готовність підняти по тривозі білоруські військові частини і запевнив Росію в підтримці
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Біля Нової Каховки ЗСУ потопили баржу з військовими та озброєнням РФ
Біля Нової Каховки ЗСУ потопили баржу з військовими та озброєнням РФ
Після підриву Томіліної “віджатий” ХДУ припинив "навчання", – Хлань
Після підриву Томіліної “віджатий” ХДУ припинив "навчання", – Хлань
ГоловнаСвіт

Чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії, – ЗМІ

Його доставили до лікарні без свідомості.

У Токіо чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.

Про це AFP News Agency повідомило у Твіттері.

“Чоловіка доставили до лікарні без свідомості після того, як (він, - ред.), ймовірно, підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда в Токіо”, – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що чоловік висловив протест проти державних похоронів колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, якого вбили у липні під час виступу у межах передвиборчої кампанії до парламенту.

Нагадаємо, японський премʼєр-міністр Фуміо Кісіда формуватиме новий кабінет міністрів після того, як у серпні попередній подав у відставку в повному складі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також