Чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії, – ЗМІ

У Токіо чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.
Про це AFP News Agency повідомило у Твіттері.
“Чоловіка доставили до лікарні без свідомості після того, як (він, - ред.), ймовірно, підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда в Токіо”, – йдеться у повідомленні.
ЗМІ повідомляють, що чоловік висловив протест проти державних похоронів колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, якого вбили у липні під час виступу у межах передвиборчої кампанії до парламенту.
#UPDATE A man has been taken to hospital unconscious after apparently setting himself on fire near the office of Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo, reports say.— AFP News Agency (@AFP) September 21, 2022
Media outlets say the man indicated he was opposed to a state funeral for assassinated former PM Abe pic.twitter.com/KyrSUPc8jH
Нагадаємо, японський премʼєр-міністр Фуміо Кісіда формуватиме новий кабінет міністрів після того, як у серпні попередній подав у відставку в повному складі.