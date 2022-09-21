Чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії, – ЗМІ

Його доставили до лікарні без свідомості.

У Токіо чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.

Про це AFP News Agency повідомило у Твіттері.

“Чоловіка доставили до лікарні без свідомості після того, як (він, - ред.), ймовірно, підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда в Токіо”, – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що чоловік висловив протест проти державних похоронів колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, якого вбили у липні під час виступу у межах передвиборчої кампанії до парламенту.

#UPDATE A man has been taken to hospital unconscious after apparently setting himself on fire near the office of Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo, reports say.



Media outlets say the man indicated he was opposed to a state funeral for assassinated former PM Abe pic.twitter.com/KyrSUPc8jH — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2022

Нагадаємо, японський премʼєр-міністр Фуміо Кісіда формуватиме новий кабінет міністрів після того, як у серпні попередній подав у відставку в повному складі.