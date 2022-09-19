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У Лондоні сьогодні пройшов похорони Єлизавети II

Королева буде покоїтися на території Віндзорського замку, у меморіальній каплиці короля Георга VI. 

У Лондоні сьогодні пройшов похорони Єлизавети II
Єлизавета II
Фото: The Royal Family

У Лондоні в понеділок, 19 вересня, відбувалося прощання з королевою Єлизаветою II, яка правила Сполученим Королівством 70 років. Церемонія почалася о 13 годині за Києвом і тривала декілька годин. 

Із самої ночі натовп охочих вшанувати королеву почав збиратися біля Вестмінстерського абатства, де відбулося відспівування, пише The Guardian. Від України віддати шану Її Величності поїхали перша леді Олена Зеленська та голова уряду Денис Шмигаль

Відспівування та прощання за участі високопоставлених гостей пройшла у закритому режимі в Віндзорському замку, пише BBC Україна.  

"У похоронах, що стануть одним із найбільших зібрань глав держав і членів королівської сімʼї за останні десятиліття, візьмуть участь європейські королівські родини та світові лідери", – зазначили в The Guardian перед церемонією. 

Фото: The Royal Family

Очікується, що для прощання з королевою прибудуть близько 500 іноземних посадовців. Росію, Білорусь, Сирію, Венесуелу, Афганістан та Мʼянму не запрошували. З Ірану, КНДР і Нікарагуа були запрошені посли, але не лідери країн. 

Фото: The Royal Family

Тіло королеви буде покоїтися на території Віндзорського замку, у меморіальній каплиці короля Георга VI, де поховані також батьки Єлизавети і її сестра, пише НВ. Туди ж згодом перепоховають чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа II. Він помер торік у квітні.

Нагадаємо, Єлизавета II померла у віці 96 років 8 вересня. Королем став її син Чарльз. Труну з тілом королеви відвозили в усі чотири частини Сполученого Королівства, де попрощатися з нею могли всі охочі. 

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