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Ердоган на зустрічі з Путіним запропонує відновити експорт російської агропродукції

Турецький президент матиме зустріч із кремлівським очільником на полях саміту в Узбекистані. 

Ердоган на зустрічі з Путіним запропонує відновити експорт російської агропродукції
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що збирається запропонувати президенту РФ відновити експорт російської агропродукції. Він хоче підняти цю тему на зустрічі з Путіним у Самарканді, де проходитиме економічний форум, пише Anadolu.

Турецький президент при цьому погодився з путінським твердженням, що "постачання зерновим коридором здійснюються не в найбідніші країни, а йдуть у розвинуті держави". Насправді ж дві третини зерна, відправленого зерновим коридором, спрямовані до країн Африки, Азії і Близького Сходу

Ердоган заявив, що "Анкара сподівається і виступає за те, щоби експорт агропродукції почався і з Росії. Це питання я обговорю з Путіним в Самарканді". 

Росія сама заборонила експорт своїх зернових у березні 2022 року. Ця заборона діяла до 31 серпня.

МЗС України попереджало, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності “зернового коридору”, готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів “зернової” ініціативи. Дмитро Кулеба закликав партнерів до консолідованого тиску на Росію з метою припинення її голодних ігор зі світом, та повного виконання нею зобов’язань згідно з домовленостями. 

З початку роботи “коридору” кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС. Відсутність українського зерна через блокування Росією чорноморських портів загрожувала б деяким з цих країн голодом. 

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