На поставки газу з Росії розраховувати не можна, - міністр економіки Німеччини

"Ми не можемо покладатись на Росію, або "Газпром" жодним чином, решта - просто спекуляції".

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що більше не може покладатись на поставки газу з Російської Федерації.

Про це він розповів в інтерв'ю Market Insider, передає "Голос Америки".

"Ми не повинні розраховувати на надходження газу через "Північний потік-1" взимку. Я очікую, що ми не можемо покладатись на Росію, або "Газпром" жодним чином, решта - просто спекуляції", - наголосив Габек.

Він також зазначив, що наразі міністерство не веде прямих перемовин з "Газпромом".

Габек також розповів виданню Der Spiegel, що німецькі газосховища наповнюються швидше, ніж очікувалось, і вже заповнені на 80%, що зменшує загрозу кризи взимку. За його словами, Німеччина змогла залучити інші джерела енергопоставок, на тлі обмежень газопостачання з Росії, і в серпні російський газ становив лише 10% від газоспоживання Німеччини.

Як повідомлялося раніше, російська компанія "Газпром" відключила єдину працюючу турбіну на компресорній станції трубопроводу "Північний потік-1", який йде з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. "Газпром" пояснив це необхідністю ремонту, однак голова німецької Федеральної агенції мереж Клаус Мюллер заявив, що такий ремонт є "незрозумілим" і звинуватив Москву в спробах покарати Берлін за підтримку України.

Нагадаємо, країни ЄС домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%.

Німеччина стала однією з країн ЄС, яка вже виконала план Єврокомісії і станом на 23 серпня заповнила свої газосховища на 80%.