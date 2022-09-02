Польща вимагає від Німеччини 1,3 трильйона доларів репарацій

Лідер ПіС озвучив претензії під час презентації доповіді про те, якою ціною обійшлися країні роки німецької нацистської окупації.

Польща вимагатиме від Німеччини компенсації у розмірі близько 1,3 трильйона доларів за вторгнення нацистів під час Другої світової війни та окупацію його країни.

Про це заявив лідер керівної партії Польщі Право та Справедливість (ПіС) Ярослав Качинський, пише apnews.com.

Качинський заявив про величезні претензії на тлі випуску довгоочікуваної доповіді про те, якою ціною обійшлися країні роки німецької нацистської окупації, у той час як виповнюється 83 роки з початку Другої світової війни.

“Ми не лише підготували звіт, а й ухвалили рішення щодо подальших кроків”, – сказав Качинський під час презентації звіту.

Він додав, що Польща звернеться до Німеччини, щоб розпочати переговори про репарації, додавши, що це буде “довгий і нелегкий шлях”, але “одного дня (шлях, – ред.) принесе успіх”.

Качинський вважає, що цей крок стане “справжнім польсько-німецьким примиренням”, що буде базуватися на “правді”.Він заявив, що економіка Німеччини здатна сплатити рахунок.

Німеччина стверджує, що компенсація країнам Східного блоку виплати після війни. А території, які Польща втратила на сході внаслідок перекроювання кордонів, компенсували деякими з довоєнних земель Німеччини. Берлін називає справу закритою.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило 1 вересня, що позиція уряду залишається “незмінною” у тому, що “питання репарацій вирішено”. “Польща давно, у 1953 році, відмовилася від подальших репарацій і неодноразово підтверджувала цю відмову”, – йдеться у коментарі відомства.

Уряд Польщі стверджує, що країна, яка стала першою жертвою війни, не отримала повної компенсації від сусідньої Німеччини, яка зараз є одним із її головних партнерів у Європейському Союзі.

“Німеччина так і не відзвітувала за свої злочини проти Польщі”, – сказав Качинський, заявивши, що багато німців, які вчинили військові злочини, жили в Німеччині безкарно після війни.

Найвище керівництво, зокрема Качинський, який є головним політиком Польщі, та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, були присутні на церемонії оприлюднення доповіді у Королівському замку у Варшаві, відновленому з руїн воєнного часу.

Глава групи підготовки звіту, депутат Аркадіуш Муларчик, заявив, що неможливо оцінити з фінансової точки зору втрату близько 5,2 мільйона життів, яку він поклав на німецьку окупацію.

Він перерахував втрати для інфраструктури, промисловості, сільського господарства, культури, депортації до Німеччини на примусові роботи та спроби перетворити польських дітей на німців.

Команда з більш як 30 економістів, істориків та інших експертів працювала над звітом з 2017 року.