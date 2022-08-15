Місія здійснена: «Знайти союзників у Латинській Америці». Частина V. Мексика

Мексика – одна з найбільш економічно розвинених країн західної півкулі і важливий міжнародний гравець. Офіційно Мехіко зайняв нейтральну позицію стосовно війни, що її веде Росія проти України. Ця нейтральність доволі специфічна: з одного боку, мексиканські дипломати голосують за проукраїнські ініціативи в ООН, а з іншого – створюють парламентські комітети дружби з Росією. Тож яка реальна позиція Мексики – далі LB.ua .

Специфіка мексиканської зовнішньої політики

Мексика офіційно зайняла нейтральну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча на міжнародних майданчиках, зокрема, в ООН, вона послідовно підтримує нашу державу (Мексика першою серед країн Латинської Америки у 2014 р. оприлюднила заяву щодо підтримки територіальної цілісності та незалежності України, а також послідовно підтримувала всі проукраїнські резолюції Генасамблеї ООН як у 2014-му, так і у 2022 році.

Фото: EPA/UPG Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

22 квітня президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив що його країна не сприймає російське вторгнення в Україну. "Ми не сприймаємо вторгнення Росії в Україну, тому що постраждали від вторгнень. Ми виступаємо за мирне вирішення конфлікту".

Попри засудження вторгнення РФ, Мехіко відмовився підтримати санкційну політику західних держав. Лідер Мексики не висловив солідарності з українським народом і не запропонував притулок українським біженцям, на відміну від 2021 року, коли відповідна пропозиція надійшла від афганських жінок після захоплення влади в Афганістані талібами. Обрадор зазначив, що війна Росії проти України є результатом помилок світових політичних еліт, які «не спромоглися створити умови для миру». Мексика до того ж відмовилась постачати Україні озброєння, проте висловила намір надати гуманітарну допомогу.

Нейтралітет – традиційна позиція Мексики щодо міжнародних справ, до того ж закріплена конституційно. Мехіко історично слідує політиці «принципового прагматизму», коли в одних випадках зберігається примат міжнародного права, в інших – пріоритетом оголошуються національні інтереси.

Фото: EPA/UPG Українці, які проживають у Мексиці, протестують проти російського вторгнення в Україну біля посольства РФ в Мехіко, Мексика, 26 лютого 2022 року.

Повною мірою мексиканський нейтралітет проявився у доволі наївній пропозиції Обрадора оголосити п’ятирічне глобальне перемир’я. Для цього необхідно, як заявив мексиканський президент, сформувати комітет із трьох осіб за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша, Папи Римського Франциска та прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. За задумом Обрадора, Моді, який підтримує добрі відносини з лідерами Росії, США та Китаю, зуміє переконати усі три сторони погодитися на запропоновану мирну ініціативу. Першочергово Моді, Папа Римський і Гутерреш мають домогтися припинення війни в Україні та одночасно переконати Росію, Китай та США, як головних «порушників спокою у світі», підписати мирний договір терміном на п’ять років. Сформований комітет має також вирішити «тайваньське» питання, а заразом і палестино-ізраїльський конфлікт.

РФ, БРІКС та Китай

Мексика чітко відокремилась від решти держав Латинської Америки, утримавшись від голосування в Генасамблеї ООН щодо питання про виключення Росії з Комітету з прав людини за порушення норм міжнародного права. Мексика також не приєдналася до групи з 41 країни, яка звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням провести офіційне розслідування злочинів, скоєних російською армією в Україні.

Серед мексиканських політичних еліт, здається, переважає проросійська позиція. Майже через місяць після початку широкомасштабного російського вторгнення близько півдюжини членів Палати депутатів (нижньої палати мексиканського парламенту), серед яких були діячі правлячої партії MORENA, а також Робітничої партії та опозиційної Інституційно-революційної партії створили «Комітет мексикансько-російської дружби» Генерального Конгресу Мексиканських Сполучених Штатів.

Хоча останніми роками відносини між Мексикою та РФ відверто стагнували, попри обмін візитами, є кілька аспектів міжнародних відносин, де спостерігається збіг позицій. Зокрема, це стосується просування концепту багатополярного/поліцентричного світу. Мексика, яка позиціонує себе як регіонального лідера та middle power, очікувано шукає підтримки та союзників. Цим обумовлений інтерес Мехіко до БРІКС.

Фото: EPA/UPG Президент Китаю Сі Цзіньпін вітає президента Мексики Енріке Пенья Ньєто та прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді на полях саміту БРІКС 2017 року в Сямень, провінція Фуцзянь, Китай, 5 вересня 2017 р.

Проте БРІКС цікавий для Мексики не стільки присутністю там РФ, скільки можливістю розвивати двосторонню співпрацю з Китаєм, з яким вона має відносини стратегічного характеру. Зближення з КНР (яке ще більше активізувалося через жорстку політику Трампа щодо Мексики) значно змінює зовнішньополітичну орієнтацію країни, яка, попри все, часто-густо намагалася синхронізуватися з політикою США.

Можливості для України

Мексика є другим (після Бразилії) найбільшим торговим партнером України серед країн Латинської Америки та Карибського басейну та посідає друге місце у західній півкулі після США за обсягами імпорту з України.

Мексику можна віднести до ряду держав, з якими обов’язково слід підтримувати діалог, проте які навряд чи зможуть стати політичними союзниками України з огляду на прагматичну та принципову зовнішньополітичну традицію.

Для України важливо інтенсифікувати присутність у мексиканському інформаційному просторі та просувати українську позицію щодо російського широкомасштабного вторгнення. Наразі ж рівень залученості РФ в іспаномовний медіапростір досить значущий, що дозволяє Росії просувати власні пропагандистські наративи щодо ходу війни, внутрішнього стану справ всередині України та українського зовнішньополітичного курсу. Нині важливо посилити політичний діалог з Мехіко.