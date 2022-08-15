Депутати пропонують закликати міжнародну спільноту визнати дії РФ в Енергодарі ядерним тероризмом

50 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту закликати міжнародні організації запровадити санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", через обстріли Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на проєкт постанови №7667.

Документ містить заклик визнати дії РФ, щодо окупації ЗАЕС, її мінування та обстрілу, що ставить під загрозу безпечне існування світу, актом ядерного тероризму.

Депутати закликають запровадити санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", всіх підприємств та організацій, що входять до її складу та їхніх дочірніх компаній, які розташовані як на території РФ, так і за її межами, а також щодо російських фізичних осіб, які є керівниками "Росатому" та його дочірніх підприємств, що відповідають за реалізацію політики РФ проти України та беруть безпосередню участь у прийнятті рішень і здійсненні актів ядерного тероризму на території України.

Також пропонується звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав Росії як члена Агентства, а також позбавлення її права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах технічного співробітництва, науково-технічного обміну і міжнародних дослідницьких проектах.

Нагадаємо, 15 серпня російські військові знову обстріляли Енергодар. Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС.

Як повідомлялося, Євросоюз та інші країни наголосили, що розміщення російських військових та озброєння на ядерному об’єкті є неприйнятним і "порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати".