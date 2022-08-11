Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
ГоловнаСвіт

Сейм Латвії визнав Росію країною – спонсором тероризму

Україна закликає інші країни наслідувати приклад Латвії.

Сейм Латвії визнав Росію країною – спонсором тероризму
Фото: id77.livejournal.com

Сейм Латвії визнав Росію державою – спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Сейму.

"Росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і ЗСУ, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України. Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, що підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку", – йдеться у заяві.

Сейм Латвії вчергове засудив військову агресію РФ проти України. Парламент Латвії закликав посилити та запровадити комплексні санкції проти країни-агресорки.

У парламенті також погодились, що Росія розпочала повномасштабну війну за підтримки та за участю Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Латвії за таке рішення і закликав інші країни наслідувати її прикладу. Про це він написав у Twitter.

"Подяка латвійському парламенту і всім його членам за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це своєчасний крок: Росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати цей приклад", – написав Кулеба.

Нагадаємо, 28 липня Сенат США закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також закликав Євросоюз ухвалити таке рішення.

Нині у цьому списку чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Полк "Азов", який героїчно обороняв Маріуполь, 2 серпня закликав США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом. Бійці звернулися до світової спільноти після того, як росіяни обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими

Американські сенатори закликали президента Джо Байдена вже зараз визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також