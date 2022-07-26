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Пентагон намагається якнаймога швидше доставити в Україну нові HIMARS

Ймовірно, мова йде про недавно обіцяні чотири РСЗВ.

Пентагон намагається якнаймога швидше доставити в Україну нові HIMARS
Ллойд Остін, скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

Сьогодні, 26 липня, відбулась телефонна розмова очільника Пентагону Ллойда Остіна то міністра оборони України Олексія Резнікова. Сторони обговорили питання поставки в Україну зброї

Про це повідомляє пресслужба Пентагону

“Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III сьогодні розмовляв з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити результати нещодавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України та поточну безпекову допомогу Україні, включаючи нещодавнє зобов’язання США щодо додаткових високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)”, - йдеться у повідомленні.

Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну.

В свою чергу, Олексій Резніков повідомив про ситуацію на фронті. 

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II.

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