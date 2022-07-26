Пентагон намагається якнаймога швидше доставити в Україну нові HIMARS

Ймовірно, мова йде про недавно обіцяні чотири РСЗВ.

Сьогодні, 26 липня, відбулась телефонна розмова очільника Пентагону Ллойда Остіна то міністра оборони України Олексія Резнікова. Сторони обговорили питання поставки в Україну зброї.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III сьогодні розмовляв з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити результати нещодавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України та поточну безпекову допомогу Україні, включаючи нещодавнє зобов’язання США щодо додаткових високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)”, - йдеться у повідомленні.

Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну.

В свою чергу, Олексій Резніков повідомив про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II.