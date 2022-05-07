КНДР запустила ракету в бік східного узбережжя

Північна Корея здійснила черговий ракетний пуск ракети, імовірно – з підводного човна.

Про це повідомляє "Голос Америики".

Про запуск ракети, ймовірно розміщеної на підводному човні, повідомило військове командування Південної Кореї. Це вже 15й ракетний запуск Північної Кореї цього року

Ракету малої дальності було запущено вдень 7 травня із району Сінпхо у бік моря біля східного узбережжя КНДР, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Берегова охорона Японії також підтвердила запуск балістичної ракети, політ якої тривав приблизно 15 хвилин. Японська інформаційна агенція Kyodo повідомила, що ракета пролетіла близько 600 км і приземлилася за межами виняткової економічної зони Японії.

Запуск відбувся через три дні після попереднього ракетного випробування, про яке, всупереч традиції, північнокорейські ЗМІ не повідомили наступного дня.

«Це наводить на думку, що режим хотів зберегти свій прогрес у таємниці або ж не хотів визнаватись у провалі випробувань, – сказав Лейф-Ерік Іслі, ад'юнкт-професор міжнародних досліджень у Жіночому університеті Іхва в Сеулі. – У будь-якому разі, очевидно, що Пхеньян незабаром проведе ще одне випробування».

Раніше Північна Корея проводила ракетні пуски з південної верфі Sinpo, використовуючи як експериментальний підводний човен з балістичними ракетами, так і заглибну випробувальну стендову баржу. 2022 року режим чучхе активізував ракетні випробування. Наприкінці березня Північна Корея провела свій перший за останні чотири роки запуск ракети далекого радіусу дії.

Держдепартамент США попередив 6 травня, що Північна Корея може провести ще одне ядерне випробування вже цього місяця, що показують підготовчі дії на основному ядерному полігоні в північно-східній частині країни. До цього КНДР не проводила ядерних випробувань майже п'ять років.

Сполучені Штати неодноразово заявляли, що готові відновити переговори з Пхеньяном щодо ядерного ембарго без попередніх умов, але Північна Корея або відкидала, або ігнорувала ці заклики.

У той час, як повідомлення західних ЗМІ та офіційні особи США часто описують північнокорейські запуски як «провокації», з'являється все більше свідчень того, що КНДР зосереджена на військовому аспекті випробувань.

Деякі спостерігачі припускають, що Північна Корея запускає ракети, щоб привернути увагу Вашингтона і відновити діалог. Але є дедалі більше свідчень того, що Пхеньян зосереджений на вдосконаленні військового потенціалу для стримування загроз», – каже професор Іслі.

Тиждень тому північнокорейський лідер Кім Чен Ин попередив, що за необхідності може «превентивно» використовувати ядерну зброю своєї країни для протистояння ворожим силам. Наприкінці квітня він також попередив, що його ядерним силам доручено не лише стримувати ворогів країни, а й завдавати ударів усім, хто обмежує «фундаментальні інтереси Північної Кореї».