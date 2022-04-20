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До РФ депортували півмільйона українців і заборонили їм виїзд - Кислиця

Йдеться про незаконне переміщення 121 тисячі дітей. 

До РФ депортували півмільйона українців і заборонили їм виїзд - Кислиця
Фото: EPA/UPG

Росіяни примусово переселили в РФ понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей – при цьому українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця, передає "Укрінформ".

"Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори", - зазначив Кислиця. За його словами, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах "на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецької області".

Громадян України відправляють до депресивних регіонів рф, зокрема в північні області та на острів Сахалін, зазначив він. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

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