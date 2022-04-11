Крах Імран Хана

24 лютого 2022 року. Російська армія вторглася до України за наказом Володимира Путіна. Відбуваються бомбардування майже на всій території країни. Звучать перші сирени повітряної тривоги. У цей час у Кремлі російський президент зустрічається із прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом . Тепер ми знаємо – з виступу міністра закордонних справ Пакистану Мехмуда Кереші у парламенті – що до Ісламабаду дзвонили з Вашингтона, пояснювали ситуацію, радили перенести візит. Глава пакистанського уряду попередження союзників проігнорував – насамперед тому, що був упевнений у своїх нових союзниках.

Фото: PID Зустріч Володимира Путіна та Імран Хана в Кремлі, 24 лютого 2022.

Вже після його зустрічі із Путіним міністри закордонних справ Росії та Пакистану погодили на зустрічі у китайському місті Туньсі проект газопроводу «Пакистанський потік», який у разі його реалізації міг би здешевити енергетичні витрати країни і зробити її залежною від Кремля – ну, отже, нічого нового у Москві вигадати не можуть, хіба що перенести європейські практики до Азії.

Але й опоненти Імран Хана не мали наміру просто спостерігати за тим, як колишній гравець у крикет здійснює геополітичний розворот. Майже відразу після повернення Імран Хана з російської столиці одна з партій, яка входила до урядової коаліції – «Рух Муттахіда Каумі» – заявила про свою відмову від участі у кабінеті міністрів. Це рішення означало, що опозиція отримала потрібну більшість для винесення вотуму недовіри уряду.

Імран Хан, втім, не збирався з цим погоджуватися. Віце-спікер парламенту Касім Хан Сурі просто... скасував голосування з вотуму недовіри. Пояснив він це приблизно тим самим, що Путін – «спецоперацію» в Україні: голосування інспіроване «зовнішніми силами» і його не можна проводити. Таке голосування – «порушення Конституції».

Відразу ж після цього сам прем'єр звернувся до нації, заявив про провал «змови зовнішніх сил», розпуск уряду та проведення дострокових виборів, термін яких мав визначити президент Пакистану Аріф Алві. І зрозуміло, що до проведення цих виборів Імран Хан збирався залишатися при владі.

Фото: EPA/UPG Антиурядовий мітинг опозиційної партії «Пакистан Техрік-е-Інсаф» після того, як Імран Хан скасував голосування за вотум недовіри уряду, Карачі, 10 квітня 2022 р.

Опозиціонери, у свою чергу, звернулися до Верховного суду країни, який погодився із їхніми аргументами та поновив парламент у його правах. Імран Хану довелося погодитися з рішенням судової інстанції, у парламенту з'явилася можливість оголосити уряду вотум недовіри, що й сталося.

Звичайно, можна запитати себе, чому сміливий прем'єр, який фактично здійснив державний переворот, відступив? А тому, що між рішенням прем’єра та рішенням Верховного Суду у столиці країни відбулася конференція Ісламабадського діалогу з безпеки, серед учасників якої був начальник штабу сухопутних військ Пакистану генерал Камар Джавед Баджва. Більшість свого виступу генерал присвятив ситуації навколо України. «Російське вторгнення в Україну є дуже прикрим, оскільки тисячі людей гинуть, а мільйони стають біженцями. Половину України зруйновано. Незважаючи на законні побоювання Росії в галузі безпеки, її агресію проти невеликої країни не можна виправдовувати», – сказав Баджва, який не приховував свого роздратування у зв'язку з позицією уряду Пакистану.

Фото: 9newshd.tv Начальник штабу сухопутних військ Пакистану генерал Камар Джавед Баджва

І це був серйозний сигнал до еліт. Пакистанська армія не раз брала владу до своїх рук, коли йшлося про її розуміння національних інтересів країни. І це були аж ніяк не вегетаріанські перевороти – провідні політики Пакистану опинялися у в'язницях та на ешафотах. Ігнорувати недавню історію країни Імран Хан ніяк не міг, виявилося, що збереження демократії у його власних інтересах. Навіть якщо це збереження демократії загрожує втратою влади.

Тепер опозиційні політики мають всі шанси сформувати новий уряд країни на чолі з лідером Пакистанської мусульманської ліги Шабхазом Шаріфом. А це означає кардинальну переоцінку усієї зовнішньої політики країни. «Я шокований тим, як Імран Хан поставив під удар глобальні інтереси Пакистану. Збитки, які він завдав нашій зовнішній політиці, неможливо уявити» – заявив Шаріф у своєму мікроблозі.

Сполучені Штати, звичайно ж, відкидають звинувачення у втручанні у політику Пакистану. Але, за великим рахунком, американцям не потрібно було навіть втручатися. Пакистанські політики та генерали самі легко могли зрозуміти, яких наслідків призведе переорієнтація прем'єра-популіста на Москву під час конфронтації Росії та Заходу. Імран Хан розпочав цю переорієнтацію ще тоді, коли про масштаби цього протистояння можна було лише здогадуватися – і при цьому відносини США з Пакистаном та його військовими були зіпсовані підтримкою, яку Ісламабад надавав «талібам». Але після нападу Росії на Україну все змінилося. Імран Хан втратив підтримку армії та політичної еліти. Фотографія з Путіним 24 лютого 2022 року стала його вироком.