Британський премʼєр після візиту до Києва змінив прізвище в Інстаграмі на Джонсонюка

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон після вчорашнього неанонсованого візиту до Києва змінив у Інстаграмі прізвище на Джонсонюка та додав основній фотографії свого профілю синьо-жовтих барв.

Джонсон учора відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та пройшовся вулицями української столиці, яка живе в умовах воєнного стану.

За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що Британія надає Україні великий пакет фінансової допомоги та продовжить зміцнювати оборону, зокрема надішле 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем.

Крім того, Борис Джонсон сказав, що Великобританія готова взяти шефство у післявоєнному відновленні Києва та Київської області, частини яких понищені російськими окупантами.