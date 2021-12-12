У Кабулі пролунав потужний вибух, – ЗМІ

У Кабулі – столиці Афганістану, в неділю, 12 грудня прогримів потужний вибух, чути стрілянину.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Вибух стався в районі Дехбурі міста Кабул, з місця події чути звуки пострілів”, – йдеться у повідомленні.

Наразі подробиці не відомі.

Рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, ще не прокоментував інцидент.

Нагадаємо, 14 жовтня під час п'ятничної молитви в шиїтській мечеті у місті Кандагар на півдні Афганістану пролунали вибухи, у результаті яких загинуло понад 30 людей. Ще 90 отримали поранення.

8 жовтня у результаті вибуху у шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану загинуло від 43 до 70 осіб. Відповідальність за теракт взяла “Ісламська держава”.