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У Кабулі пролунав потужний вибух, – ЗМІ

Наразі подробиці не відомі. 

У Кабулі пролунав потужний вибух, – ЗМІ
ілюстративне фото
Фото: apnews.com

У Кабулі – столиці Афганістану, в неділю, 12 грудня прогримів потужний вибух, чути стрілянину.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Вибух стався в районі Дехбурі міста Кабул, з місця події чути звуки пострілів”, – йдеться у повідомленні.

Наразі подробиці не відомі. 

Рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, ще не прокоментував інцидент.

Нагадаємо, 14 жовтня під час п'ятничної молитви в шиїтській мечеті у місті Кандагар на півдні Афганістану пролунали вибухи, у результаті яких загинуло понад 30 людей. Ще 90 отримали поранення.

8 жовтня у результаті вибуху у шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану загинуло від 43 до 70 осіб. Відповідальність за теракт взяла “Ісламська держава”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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