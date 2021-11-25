Зеленський обговорив з Меркель безпекову ситуацію на кордонах України

Сторони також наголосили на необхідності продовження роботи в Нормандському форматі.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про кроки, які робить Україна для врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародного співтовариства щодо локалізації загроз з боку РФ та збереження санкційної політики", - йдеться у повідомленні.

Сторони також наголосили на необхідності продовження роботи в Нормандському форматі.

Зеленський подякував Меркель за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також активну позицію у переговорах у Нормандському форматі.

Сторони також обговорили міграційну кризу на кордонах країн ЄС із Білоруссю. Співрозмовники наголосили на важливості координації дій між Україною та Євросоюзом для запобігання використанню міграційної кризи з метою дестабілізації ситуації в державах Європейського Союзу та в Україні.

Нагадаємо, 11 листопада президент Росії Володимир Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель поспілкувалися телефоном. За інформацією на сайті Кремля, Путін та Меркель обговорили міграційну кризу на кордоні Білорусі з країнами Євросоюзу. Російський президент також закликав поновити діалог між Євросоюзом та Мінськом для розв’язання проблеми.