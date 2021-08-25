Фото: Чесно

Заступник голови комітету з питань бюджету у Верховній Раді України IX скликання Олександр Трухін потрапив у ДТП.

Про це повідомляє рух “Чесно”.

Зазначається, що інцидент трапився 23 серпня в Дарницькому районі Києва.

"Політик керував автомобілем марки Audi. Медіа зазначають, що водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, водій автомобіля Audi зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали шість осіб, серед них - голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі.

Нагадаємо, минулого місяця народний депутат Олександр Юрченко потрапив у ДТП у Львові. Нардеп виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив авто, що стояло в заторі.