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Депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП

Інцидент трапився 23 серпня в Дарницькому районі Києва. 

Фото: Чесно

Заступник голови комітету з питань бюджету у Верховній Раді України IX скликання Олександр Трухін потрапив у ДТП.

Про це повідомляє рух “Чесно”.

Зазначається, що інцидент трапився 23 серпня в Дарницькому районі Києва. 

"Політик керував автомобілем марки Audi. Медіа зазначають, що водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, водій автомобіля Audi зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали шість осіб, серед них - голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі.

Нагадаємо, минулого місяця народний депутат Олександр Юрченко потрапив у ДТП у Львові. Нардеп виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив авто, що стояло в заторі.

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